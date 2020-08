El comú d'Ordino incrementa un 6,2% la despesa en personal

Els comuns, en general, han incrementat un 2% de mitjana el cost de personal. El que més s’ha desviat és Ordino amb un 6,2% i un cost total de 4,62 milions. L’únic que no ha apujat la despesa es Escaldes Engordany, que es manté en 9,9 milions. La xifra d’Encamp (10,1 milions) és sorprenent tot i tenir el Pas de la Casa. És superior a la d’Escaldes Engordany i el doble que la de Sant Julià (5ME). Pel què fa a la resta de parròquies, Canillo ha incrementat el pressupost un 0,1% amb una despesa de personal de 3,8 milions. La Massana és, després d'Ordino, la corporació que més s'ha desviat, un 4,3%, amb una despesa de 4,15 milions. I Andorra la Vella, ha incrementat la despesa un 2,3% amb un cost total de 15,9 milions en personal.



De tots els organismes públics del país, el que més ha incrementat la despesa en plantilla és el Consell Superior de la Justícia, que l’ha apujat un 15,2% fins a situar-la en 1,6 milions. També destaca Andorra Telecom, que té una despesa similar en plantilla a la del comú d'Andorra la Vella.



Ara bé, de tots els ens públics, el que més diners destina a personal és Govern, que en el 2020 es preveu que siguin 123 milions d’euros, una xifra que significa un increment del 3,3% respecte la que s’havia pagat per aquest concepte un any abans. L’executiu demòcrata no ha parat d’apujar la despesa en aquest capítol en els darrers anys, després d’una primera legislatura on estava continguda.



Dels organismes públics que més gasten en plantilla, en segon lloc, destaca el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. L’Hospital, el Cedre i els CAP tenen un volum de personal que costa en sous 43,5 milions d’euros (amb un augment per sobre la mitjana, del 5,5%).