El comú d'Escaldes-Engordany construirà un aparcament al Fener annex a l'actual que tindrà 50 places

Escaldes-EngordanyL'execució total d'un pla parcial a l'avinguda del Fener d'Escaldes-Engordany permetrà que el comú disposi en propietat de gran part de l'aparcament actual que hi ha a la zona i d'una parcel·la annexa en la qual es planeja construir un aparcament que podria encabir 50 vehicles. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que finalment s'hagi pogut accelerar el procés, iniciat el 2016 i a través del qual ja es va construir la prolongació del carrer Sant Antoni, perquè la unitat s'hagi completat, després que ja hagin estat acabats tots els informes necessaris. D'aquesta manera, ha destacat, es guanya aparcament en una zona "molt necessitada". Aquest ha estat un dels punts aprovats en la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous i en què també han tirat endavant, amb el vot en contra de l'oposició, els canvis en el pla d'urbanisme que ja havien estat aprovats provisionalment al febrer i que suposaran una reducció de la volumetria dels edificis en les zones residencials. L'oposició ha criticat aquesta mesura, ja que creuen que tindrà un efecte negatiu en el cost de l'habitatge i ha retret a la majoria que no faci prou per resoldre aquest problema. Des de la majoria s'ha defensat que des del principi del mandat treballen per trobar-hi solucions, però han evidenciat els problemes per trobar espais disponibles.

Així, i pel que fa a l'aparcament del Fener, Gili ha explicat que el pla especial data del 2016, quan es va fer la primera actuació que va ser construir el carrer Sant Antoni, però faltava "parcel·lar la unitat d'actuació" i també alguns informes del Govern, el darrer dels quals va arribar al febrer d'aquest any. Un cop s'ha tingut tota aquesta documentació s'ha pogut desenvolupar la totalitat del pla i el comú guanya "molt", ja que obté una parcel·la de més de 1.700 metres quadrats, conformada per part de l'actual aparcament (pel qual deixarà de pagar lloguer) i una "zona emboscada" que hi ha a tocar i que ara el comú habilitarà per a aparcament. De manera paral·lela, han anunciat tant Gili com el cònsol menor, Joaquim Dolsa, es negocia amb un privat que també té una parcel·la a proximitat d'aquest espai i que estaria disposat a llogar. Ara el comú valora la idoneïtat de llogar o no aquest espai. "Aquestes noves places seran molt benvingudes" ha dit Gili sobre la cinquantena que es guanya gràcies a la cessió de terreny i ha recordat que és una zona que necessita llocs d'estacionament i més ara que l'aparcament del Fener d'Andorra la Vella ha tancat per obres. Des de l'oposició s'ha votat a favor del decret que empara aquest pla parcial perquè tal com ha manifestat el conseller Miquel Aleix "és important" que es guanyi aquest espai.

Normes urbanístiques

D'altra banda, com s'ha esmentat, la sessió de consell de comú d'aquest dijous ha servit per aprovar les normes urbanístiques que ja van rebre llum verda al mes de febrer i que suposa que les parcel·les per a habitatges plurifamiliars passin de 2.000 a 2.500 metres i els pisos que s'hi podran construir també seran menys en aquestes zones. A més, també es vol vetllar perquè els soterranis dels xalets no s'utilitzin com a habitatge. Aquesta aprovació arriba després de 60 dies d'exposició pública durant els quals només s'ha rebut una al·legació que ha estat desestimada, ha explicat la cònsol major. Com ja va passar el mes de febrer amb l'aprovació provisional d'aquestes normes, l'oposició hi ha votat en contra, ja que tal com ha defensat Aleix el fet "que es retalli la capacitat d'habitatges en un 50% té una incidència enorme a nivell econòmic i social", ja que considera que hi haurà un encariment de l'habitatge. En aquest sentit, ha retret a la majoria no haver "estudiat prou" aquest impacte i a més creu que no es dona seguretat jurídica ni als inversors ni als propietaris, ja que considera que no és coherent que es canviïn els metres quadrats edificables en poc temps. En aquest sentit, també, creu que això pot fer que la gent es "precipiti" a construir i hi hagi un "creixement desorbitat". Al seu torn, Jordi Vilanova ha criticat que ha passat "un any i mig des de les eleccions i si per a ells el tema de l'habitatge era tan important ja fan tard; la gent no pot esperar un any i mig" i ha destacat que hi ha mecanismes per impulsar habitatge com pot ser la cessió de terreny comunal perquè es facin edificis. Sobre aquest aspecte, el cònsol menor ha destacat que la idea bàsica per a la construcció d'habitatge social és que el comú posi el sòl i un privat hi construeixi, però ha subratllat que "no és tan fàcil". En aquest sentit, la cònsol major ha afegit que "des del primer dia" estan "intentant" trobar solucions, però ha afegit que "quan depens d'un tercer li ha d'interessar" i ha recordat que a més a Escaldes-Engordany hi ha pocs terrenys i alguns estan ocupats per a serveis com aparcaments. De totes maneres, ha manifestat que esperen poder "col·laborar amb el Govern" i que aviat hi hagi "una bona notícia" tot i que no ha volgut entrar-hi més al detall. Gili ha defensat els canvis de les normes urbanístiques per preservar la parròquia i evitar ser "una Nova York" amb edificis molt alts i especialment en zones residencials, pensades per a habitatges unifamiliars. Gili també ha manifestat que els pisos socials han d'estar al centre i ha recordat que el comú no té "el múscul financer" per construir habitatge; ha incidit, però, que es donen ajudes per al lloguer. També ha volgut puntualitzar que "més construcció no vol dir pisos més assequibles" tal com es pot comprovar amb les torres que s'estan fent al Clot d'Emprivat.

Sistema de barreres als aparcaments

La sessió de consell de comú també ha servit perquè el comú hagi aprovat, per assentiment, la contractació dels serveis d'actualització i manteniment de la maquinària que conforma el sistema de control d'accessos de vehicles als aparcaments, per un import de 214.451 euros i de 62.074 euros anuals en concepte de manteniment, per un termini de quatre anys. Gili ha detallat que hi havia "queixes" dels usuaris relacionades, per exemple, amb el fet que els sistemes de pagaments no reconeixien els bitllets o les targetes de crèdit o que les barreres eren molt lentes, la qual cosa havia provocat un cert "malestar". De fet, Gili ha destacat que l'empresa adjudicatària fins ara hauria d'haver fet un manteniment que semblaria que no ha fet, per la qual cosa se li ha rescindit el contracte. A més, ha destacat que amb el nou el comú obté un estalvi del 12% en el manteniment.

A l'últim, també s'ha adjudicat per assentiment la contractació del servei de neteja i manteniment de les xarxes residuals i pluvials de la parròquia, per un import de 36.039 euros.