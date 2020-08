El comú massanenc no fa vacances

Durant aquest exercici el Comú de la Massana preveu invertir 526 mil euros en la xarxa d’abastament d’aigua potable. Dues de les obres més destacades són les obres del dipòsit de la Caubella, ja en marxa, i la refecció dels serveis als Hortons, uns treballs que començaran a finals d’agost. Es tracta de la reforma de quatre captacions que proveeix el dipòsit de Fenerols, recentment reformat, que abasteix el poble de Sispony. En la sessió de Consell d’avui s’ha aprovat augmentar la reserva pressupostària ja que les obres tindran un cost de 6.243 euros per sobre del que s’havia previst inicialment, situant-se en 192.243 euros.



Tot i que normalment durant l’agost no se celebren sessions de Consell, enguany s’ha decidit intensificar l’activitat, després de l’aturada del Covid, per tal d’agilitzar els tràmits i donar sortida a diferents projectes. En la sessió d’avui s’ha donat llum verda a l’aprovació definitiva de dues modificacions del Pla d’Urbanisme per rectificar límits entre unitats. I també s’ha aprovat una modificació entre dues unitats del mateix propietari per poder disposar de més terreny en una d’elles, amb la intenció de construir-hi una zona d’aparcament.