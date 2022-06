Els comuns tindran accés a una base de dades per fer un seguiment de la gent gran

CanilloEls comuns tindran accés a una base de dades sobre la gent gran de cada parròquia per veure la seva situació i millorar-ne el seguiment. En la reunió de cònsols celebrada aquest dimarts a Canillo, la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i el ministre de Salut, Albert Font, han presentat als màxims representants de les corporacions aquesta eina que des del Govern s'està creant, a banda de mostrar una enquesta en relació als nivells de fragilitat i de dependència de la gent gran del país majors de 70 anys. Aquest treball s'emmarca dins de la comissió social de benestar. El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, qui ha actuat com a portaveu, ha informat que aquesta eina pot ser útil no només per l'actualitat, sinó "també pel futur per veure'n l'evolució i per poder actuar quan l'estat de la persona vagi empitjorant".

A més, Camp ha informat que l'eina comporta una funció de 'reporting' amb la qual es podrà tenir un seguiment de l'evolució global d'aquest segment de la població, el qual cada cop és major, i a la vegada, necessita més atenció. El projecte es troba en una fase molt avançada i "entenc que l'accés ha de ser imminent", ha expressat el cònsol major de Canillo, remarcant que l'accés serà molt limitat als responsables d'afers socials de cada comú perquè "estem parlant d'informació delicada i personal".

Tot i així, els comuns han volgut destacar que arran de la pandèmia, han estat molt al costat d'aquest col·lectiu i que actualment ja els tenen molt sensats. Per aquest motiu, ha explicat que els comuns hauran d'actualitzar molta informació d'aquesta base de dades. En aquesta línia de seguiment de les persones grans, ja hi ha tot un conjunt d'alarmes previstes per si hi ha un deteriorament de la salut d'aquests ciutadans, ha puntualitzat Camp.

D'altra banda, durant la reunió també s'ha tractat la llei sobre els agents de circulació que s'ha treballat conjuntament entre els diferents equips de circulació de cada corporació i els cònsols. Tal com ha informat la cònsol major d'Encamp, la llei ja està acabada i validada i "ara el proper pas és passar-la al Consell General perquè sigui votada". El que preveu la llei és reforçar les tasques de prevenció i les tasques de relació dels agents de circulació amb els altres cossos especials. "És un reconeixement a la tasca que fan els agents de circulació" amb prevenció i amb tasques de proximitat amb la ciutadania, ha comentat Mas, qui ha afegit que s'han anat recollint totes aquestes noves tasques, ja que en un inici, la llei només parlava de les funcions de gestió viària. En cap cas, la llei inclou temes coercitius o de retenció perquè "no són les seves funcions", ha indicat Mas.

Els cònsols també han centrat la trobada per parlar sobre la llei de transparència i d'accés a la informació pública, la qual marca unes normatives i un codi de bones conductes que el conjunt de corporacions han de desplegar, algunes durant aquest any i altres de cara l'any vinent. Per aquest motiu, els comuns han acordat demanar assessorament legal per dur a terme aquestes normatives.

La reunió també ha comptat amb la compareixença de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, per tractar la candidatura transnacional de la Unesco dels testimonis materials de la creació de l'estat dels Pirineus que té el vistiplau d'Andorra, Espanya i França. En aquest punt, els comuns, juntament amb la Seu d'Urgell i Foix, participaran en la redacció de la candidatura i a banda, les corporacions també facilitaran informació i promouran activitats per donar-la a conèixer. Finalment, també s'ha presentat el tancament de comptes del Carnet Jove de l'any 2021 amb uns ingressos de 207.000 euros i unes despeses de 206.000 euros.

Centres de transferència per abocar la runa

Tot i que no hagi estat un dels temes tractats durant la reunió, els portaveus han estat preguntats sobre la problemàtica dels abocadors. Camp ha remarcat que és una qüestió que els preocupa, i ha expressat que han recollit la proposta d'Encamp d'utilitzar l'abocador de Maià durant els mesos que es pugui, i que durant l'hivern, hi hagi centres de transferència per abocar-hi la runa fins després poder-la traslladar al Maià.

En aquest sentit, Camp ha insistit que alguns comuns tenen la dificultat de disposar de terreny públic en cotes baixes per fer l'abocador, i que, per tant, caldria trobar terrenys privats. Tot i així, encara s'està estudiant tot, però ha avançat que des de la vall del Nord s'està buscant alguna solució en aquest sentit.