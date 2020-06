Els cònsols descarten unificar la rebaixa dels sous

Malgrat que no estava a l’ordre del dia, els cònsols de les set parròquies han acabat debatent sobre la participació dels comuns en el fons solidari i la rebaixa dels seus salaris. “Cada comú té les seves competències i no hi ha res més a dir; cadascú donarà les explicacions pertinents a la seva parròquia i aportarà el que cregui convenient”, ha defensat Mortés. Per la seva banda, Mas ha refermat el seu compromís amb el Govern, “que ha portat tot el pes de les ajudes”, ha aclarit. Després de la reunió de cònsols celebrada aquest dijous a Encamp, tots dos han coincidit a afirmar que els comuns tenen sostres pressupostaris d’endeutament diferents a través dels quals decidiran la quantitat a donar. “L’important és ser solidari però respectant la decisió de cadascú”, han puntualitzat.

Sobre la rebaixa dels sous entre els membres del comú, Mas ha confessat que hi hagut un “ debat intern”. Segons la cònsol major, tots estan d’acord en que “cada comú ha de determinar quin serà la rebaixa sense haver de consensuar-ho”, i ha recordat que “els salaris dels cònsols són diferents segons la parròquia i, per tant, els percentatges també ho seran en funció de les xifres”. Mortés ha volgut afegir que “mentre el fons solidari acaba beneficiant al Govern, la rebaixa dels sous tindrà efectes en el pressupost de cada comú i s’aplicarà segons les despeses que cadascú hagi pogut tenir durant l’emergència sanitària”.

Vinculat a aquest punt, els cònsols han tractat la proposició de la llei de finances comunals i han acordat treballar en les propostes que faran entrar al debat del Consell General. Es tracta d’homogeneïtzar al màxim possible el marc tributari comunal i unificar alguns tràmits o definir millor el concepte de taxes i impostos.