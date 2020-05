Els cossos especials no cobraran les hores extres aquest any

El ministeri de Funció Publica ha acordat amb els cossos especials un seguit de mesures que se sumen a les ja aprovades i que ja han suposat un estalvi d'un milió d'euros. Així, s'ha acordat que les hores extres d'aquest 2020 no siguin remunerades (una mesura que ja es va implantar per a l'administració general) i també s'han pactat que no es facin certes formacions o que hi hagi una retallada en cert material. En aquest darrer cas, ha detallat el ministre portaveu, Eric Jover, l'estalvi és de 500.000 euros. Jover ha recordat que des del ministeri de Funció Pública es continua treballant amb els treballadors públics per mirar de retallar certes partides i que aquests diners es puguin destinar a fer front a les despeses i el "menyscapte" derivat de la crisi sanitària. Ha manifestat que el Govern no ha plantejat una xifra a la que cal arribar amb aquestes retallades sinó que el treball s'està plantejant de tal manera que hi pugui haver propostes i després s'avaluarà "quin estalvi es pot aconseguir". També ha manifestat que s'ha acordat que mentre duri la crisi sanitària, en la mesura del possible els treballadors puguin teletreballar.

Una altra decisió que ha pres el consell de ministres és que els exàmens d'aptitud per a agent immobiliari es facin el 4 de setembre i no el 26 de juny tal com estava previst.

D'altra banda el ministeri d'Educació ha decidit que la salut sigui un dels eixos prioritaris que centrin els programes de recerca que subvenciona el ministeri. Així, a aquells projectes relacionats amb el Big Data, la sostenibilitat i el patrimoni natural i cultural s'afegirà ara també l'eix sanitari, tenint en compte que la "crisi sanitària ha evidenciat que es necessita gent formada" en aquest àmbit, ha destacat Jover. L'executiu també ha aprovat la resolució de la convocatòria complementària als ajuts Poctefa. Amb una dotació global de 100.000 euros, la finalitat d’aquestes ajudes és promoure la cooperació i participació andorrana en projectes europeus del programa Espanya-França-Andorra.

A l'últim, Jover ha fet una crida a la ciutadania a acollir-se al programa de bons solidaris que encara resta obert aquesta setmana.