La data per les eleccions apunta al 22 de gener

Andorra la VellaLa data més probable en aquests moments per a la celebració de les eleccions generals és el 22 de gener, segons diferents fonts consultades. L'acceleració en l'aprovació del pressupost que Govern està impulsant portaria a que s'estaria en disposició d'aprovar-lo més aviat del que és habitual i per tant dóna marge per avançar uns comicis que en la darrera convocatòria van tenir lloc el 7 d'abril. Normalment, els comicis haurien de celebrar-se a l'abril o maig de l'any vinent, però, segons les mateixes fonts, hi ha la intenció de guanyar el màxim temps possible per distanciar les eleccions generals de les comunals que han de tenir lloc a desembre del 2023. Es passaria dels vuit mesos de decalatge entre les dues convocatòries al 2019 a onze mesos l'any vinent. En una propera legislatura ja hi hauria marge per tornar a avançar i deixar més d'un any de marge entre els dos comicis.

El calendari més probable actualment comportaria que la campanya electoral podria iniciar-se passat Reis, el 7 o 8 de gener i la convocatòria, després dels 15 dies de campanya, quedaria fixada per al 22. En diferents punts de la legislatura s'ha treballat amb la idea de poder fer les eleccions al desembre, tal com ha publicat Poble Andorrà, però fa mesos que s'ha descartat pel fet que els terminis són impossibles, segons les fonts consultades. La legislació marca uns espais de temps mínim per aprovar el pressupost i entre la dissolució i els comicis que no permeten fixar els comicis al desembre.