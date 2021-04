Espot destaca el “prestigi” internacional que guanya Andorra “tot i tenir una infraestructura limitada”

SoldeuLa celebració de la Cimera no tindrà conseqüències econòmiques directes per Andorra perquè no s’ha aprofitat l’esdeveniment per demanar fons europeus. Tampoc tindrà conseqüències sanitàries en forma d’arribada de més vacunes perquè, a diferència de la majoria d’estats iberoamericans, el percentatge de població del Principat que ha rebut el vaccí és força més elevat que el de la majoria de països que han intervingut. “Andorra participa de la Cimera, no per aconseguir quelcom econòmic o sanitari, sinó per convicció i per responsabilitat. Perquè creiem en el multilateralitsme. Perquè és l’única eina perquè hi hagi un lloc on es pugui parlar i que hi hagi debat polític. Si alguna cosa ha tret Andorra de la celebració d’aquesta Cimera és el convenciment que, tot i la infraestructura limitada, som capaços d’acollir un esdeveniment internacional d’aquesta magnitud. Ens ha donat prestigi i bona reputació amb la resta de països d’espais iberoamericans”.