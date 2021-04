Espot i Sánchez aborden la cooperació en matèria tributària

CanilloEl cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut aquest dimecres al matí una reunió bilateral a Soldeu amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de la XXVII Cimera Iberoamericana que acull Andorra aquesta setmana. Ambdós mandataris han coincidit en el compromís que s'ha de tenir amb els països de la comunitat Iberoamericana per afavorir l'accés a la vacunació de manera global i en la gestió de la pandèmia.

Durant la reunió, Espot i Sánchez han analitzat i compartit diferents aspectes de l'actual context de pandèmia des de la dimensió sanitària, econòmica, social i de la mobilitat. En aquest sentit, el cap de Govern i el president espanyol han tractat la campanya de vaccinació en ambdós països i les estratègies de control que s'estan aplicant. Espot ha agraït a Sánchez la col·laboració en el subministrament de vacunes d'Espanya a Andorra.

També han tractat la cooperació bilateral i amb la Unió Europea per a la implementació del certificat digital, que ha de permetre desplaçaments segurs arreu d'Europa de cara als pròxims mesos. De la mateixa manera, Espot ha exposat l'avançament del Principat en l'agenda europea i l'estat actual de les negociacions per a l'acord d'associació. En aquest sentit, el president espanyol ha refermat novament el ple suport d'Espanya per assolir aquest acord. El cap de Govern ha remarcat que la facilitat en les relacions a nivell polític i tècnic participen activament en l'avançament d'aquesta entesa.

En la reunió també s'ha abordat la cooperació en matèria tributària. Ambdós mandataris han celebrat que la bona entesa entre governs, sigui en l'àmbit polític o el tècnic, afavoreix la transparència i l'intercanvi d'informació mutu aquesta matèria.

El rei espanyol destaca la gran participació i l’alt nivell de la cimera

Espot també ha mantingut aquest dimecres al matí una reunió bilateral amb el rei d’Espanya, Felip VI, a Soldeu, en el marc de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern que acull aquesta setmana el Principat. El cap de Govern i el rei d’Espanya han celebrat la gran participació i l’alt nivell tant en la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern com en la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana. En aquest sentit, Felip VI ha felicitat la organització dels diferents actes i les facilitats per a la participació telemàtica.

Durant la reunió, Espot i Felip VI han fet balanç de la presidència d’Andorra en la Cimera Iberoamericana. El monarca ha felicitat al cap de Govern pel contingut aportat en aquest fòrum internacional i per l’oportunitat de debatre aspectes rellevants en el context actual, com ara la recuperació després de la pandèmia. Espot ha exposat que la voluntat ha estat i és poder traslladar les qüestions que afecten als ciutadans a trobades multilaterals d’aquest ordre.