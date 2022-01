Espot lloa la col·laboració entre Andorra i els Emirats Àrabs

Andorra la VellaA les 4 de la tarda, les 6 en hora dels Emirats Àrabs, ha començat la roda de premsa per fer balanç del dia d'Andorra a l'Expo de Dubai. En ella hi han participat el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat per la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i el ministre de Turisme, Jordi Torres. Abans de començar, Espot ha fet una introducció del que era Andorra, posant especial èmfasi en l'obertura econòmica del país i l'adopció d'estàndards internacionals homologables per part del Principat al llarg de la darrera dècada. En aquest punt, ha parlat dels convenis de no doble imposició i ha recordat que "els Emirats Àrabs, des del principi d'aquest procés, ha estat un partner".

A preguntes dels periodistes presents a la sala de premsa, el cap de Govern ha volgut destacar el que uneix Andorra i els Emirats Àrabs. En aquest sentit, ha apuntat que "els dos som països que volem ser neutres de carboni el 2050". Tot i fer aquest apunt, ha afegit que "som conscients que som dos estats petits, però estar en llocs capdavanters i tenir un rol exemplificant, pot acabar fent que altres països més grans adoptin aquest tipus de polítiques". Sobre si s'havia arribat a algun acord concret, Espot ha dit que no, però ha comentat que "s'han fet reunions bilaterals" al més alt nivell i que això podria acabar cristal·litzant en col·laboracions futures. Com a exemple, el líder andorrà ha explicat que "EAU té una free zone econòmica molt important, i és un projecte que s'assembla molt a la zona franca que volem fer nosaltres i del que podem aprendre".

Finalment, Espot ha destacat la importància que té per Andorra formar part d'aquests fòrums internacionals i ha volgut agrair als Emirats Àrabs "la insistència i l'ajuda" per tal que el Principat tingués el seu propi pavelló en l'Expo que s'havia de celebrar el 2020 i que s'ha acabat fent el 2022. En clau de futur, tant Espot com Torres han apuntat a la possibilitat de la mobilitat entre els residents dels dos països ja sigui per turisme, on han recordat el potencial que té Andorra, com en els negocis, on han remarcat que el Principat és un país busines friendly. El cap de Govern ha recordat també que, paral·lelament amb les trobades institucionals, hi havia també una missió d'empresaris del Principat que estaven també a l'Expo.