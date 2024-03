Espot acusa l'oposició d'haver intentat polititzar la polèmica de la CASS

Andorra la VellaEl Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha emès declaracions a Andorra Difusió, afirmant la seva disposició a comparèixer de nou davant la comissió per explicar i respondre a totes les preguntes relacionades amb la polèmica dels sobrepagaments de la CASS. Espot ha destacat la importància de distingir entre la CASS i el Govern, subratllant que l’entitat té una personalitat jurídica pròpia i autonomia de gestió.

Espot afirma que “si cal que torni a comparèixer a la comissió per tornar-ho a explicar i per respondre a totes les preguntes que se’m formuli evidentment, jo estic plenament disposat. Ara bé, també crec que des d’un principi hem de deixar clar que una cosa és la CASS, és una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia, amb: un consell d’administració, amb una direcció general, amb autonomia financera, amb autonomia de gestió i una altra cosa és el Govern”.

“Una altra cosa evidentment, és el consell general, i si aquí el que es vol és utilitzar el mal funcionament de la CASS i el que ha passat per intentar utilitzar-ho com una arma llancívola contra el Govern o contra el grup parlamentari de la majoria, farem un mal favor a la comissió.”

"S’ha d’anar fins al final”

El cap de Govern ha insistit en la importància de la transparència i la responsabilitat, assegurant que la voluntat compartida ha de ser la d’investigar a fons la qüestió sense buscar responsabilitats polítiques on no corresponguin, però actuant amb fermesa on sigui necessari.

“Creiem que la voluntat compartida ha de ser la d’anar fins al fons de la qüestió, la de no intentar embolicar-ho buscant responsabilitats polítiques on no hi són, però allà on estant les responsabilitats, evidentment, s’ha d’anar fins al final” afegeix Espot.

“També lamentem que aquesta proposta no s’hagi pogut iniciar des d’un principi de manera consensuada,” afegeix Espot, fent referència als intents infructuosos d’arribar a un acord amb tots els grups parlamentaris. No obstant això, destaca el compromís i la col·laboració dels partits, especialment del grup parlamentari Demòcrata i Jordi Jordana, per arribar a un consens unànime en la recerca de solucions per a la problemàtica experimentada.