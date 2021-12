Espot es trobarà dilluns amb el Papa Francesc, amb el debat sobre l’avortament ben viu

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, es desplaçarà a la Santa Seu el pròxim dilluns 13 de desembre per trobar-se amb el Sant Pare. El format de la reunió serà el d’una audiència privada amb el Papa. A més, el cap de Govern també mantindrà el mateix divendres una trobada a la Ciutat del Vaticà amb el secretari d’Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin.

Durant la

trobada amb el Sant Pare es preveuen tractar qüestions d’actualitat com la situació sanitària de la pandèmia de la COVID-19 a Andorra, l’aposta per un multilateralisme eficaç i inclusió o la lluita contra el canvi climàtic, així com els reptes internacionals del Principat com l’Acord d’associació amb la UE. A més, es compartirà l’estat de la cooperació entre Andorra i la Santa Seu en diferents àmbits.

La darrera a

udiència d’un cap de Govern d’Andorra amb el Sant Pare va ser el 2014, quan Toni Martí es va trobar al Vaticà amb el papa Francesc I.