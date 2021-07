Espot valora que la cooperació amb França sigui "cada cop més forta, més diversa"

Andorra la VellaAndorra ha acollit aquest divendres la reunió de treball de seguiment prèvia al diàleg transfronterer Andorra-Occitània que s'ha de dur a terme al mes d'octubre. La trobada, presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió, Étienne Guyot, ha servit per abordar qüestions com la connexió entre els dos estats; l'acord per la gestió de les aigües transfrontereres i la cooperació sanitària, que es vol enfortir. En cloure la reunió Espot ha manifestat que la cooperació "és cada cop més forta, més diversa". Al seu torn, Guyot també ha manifestat que es pugui "incrementar la intensitat" d'aquesta col·laboració.

Pel que fa a les obres a la RN20, el cap de Govern ha manifestat que els treballs projectats estan complint els terminis previstos, un aspecte que ha refermat també Guyot que ha remarcat que "les coses avancen bé" i que el programa de treball "no ha estat molt afectat per la Covid". El cap de Govern ha recordat que Andorra finança la meitat dels 21 milions que costen les millores a la RN20 i que estan emmarcades en un projecte molt més ambiciós, amb un cost de 200 milions que sufraga l'estat francès. També ha manifestat que la inversió que s'havia de fer l'any passat s'ha reconduït aquest any i malgrat que s'ha decalat això no afecta "els 'tempos'". El cap de Govern ha recordat que aquest any s'inverteixen dos milions d'euros.

El cap de Govern ha incidit en el fet que "totes les obres planificades s'estan duent a terme" i ha remarcat que tot i que han començat de manera "tímida", ja que s'havien de fer estudis, s'ha aconseguit fer àrees de cadenat dels vehicles en els temps previstos i "la gran obra del corredor d'allaus" també es durà a terme segons el calendari establert, malgrat la Covid. Ha remarcat que es compta que cap al 2023-2024 s'hagi pogut materialitzar "el gruix dels treballs" que conformen l'acord internacional.

Pel que fa a l'àmbit sanitari, Espot i Guyot han remarcat que arran dels crisi de la Covid s'ha intensificat, però encara es vol anar més enllà i es treballa en un acord marc per escrit que "doti de més seguretat jurídica" aquesta cooperació. Així, el cap de Govern ha manifestat que ara com ara no hi ha un "marc estructurat i sòlid" tot i que s'han fet moltes cooperacions més enllà de la crisi sanitària com per exemple el programa d'envelliment saludable. Ha afegit que malgrat aquesta proposta del marc institucional sigui encara "embrionària" pot anar des de la cooperació en emergències i catàstrofes, epidèmies o en envelliment saludable, a més de "compartir les millors pràctiques" dels dos territoris. Guyot ha recordat que la col·laboració en el marc de la crisi sanitària ha estat "molt forta" entre els dos territoris i que s'ha evocat "una cooperació de fons" com per exemple en matèria oncològica tot i que es pot anar molt més enllà i "augmentar-la" en el marc d'un "diàleg formal".

També s'ha avançat, entre els dos territoris en la gestió de l'aigua transfronterera, de manera "substancial", segons Espot. Al seu torn, el prefecte ha afegit que l'acord internacional ha permès fins ara una "molt bona cooperació" tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat i una "bona repartició". "Les coses funcionen", ha valorat.

En el marc de la trobada d'aquest divendres també s'ha posat sobre la taula que els grups de treball que ja existeixen entre ambdues parts i que giren al voltant del turisme, l'economia verda, la cooperació sanitària, i l'ensenyament superior incloguin també un de cultural. Guyot ha remarcat que ara caldrà "identificar" els punts de cooperació que hi pot haver entre Andorra i França i fins i tot, en tot el territori pirinenc. Aquest intercanvi podria anar des de l'organització d'esdeveniments fins a accions de fons entre els tres estats. "Hem de mirar les prioritats i veure com ho fem", ha dit Guyot, que també ha recordat l'experiència de la regió en declaracions de la Unesco i que podria servir per a les candidatures que ara hi ha sobre la taula.