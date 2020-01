L'executiu adaptarà els plans d'educació a altres esports més enllà de l'esquí

Fent-se ressò de les demandes de les federacions, el ministeri de Cultura i Esports treballa per adaptar el pla d'estudis de l'Escola Andorrana per crear el programa Esports Estudi, en ressemblança a l'Esquí Estudi ja implantat. Eina que podria ajudar als esportistes a compaginar la seva trajectòria esportiva amb l'etapa de l'ensenyament. Una tasca en què ja s'està treballant però que no està prou enllestida per marcar a partir de quin curs es posarà en marxa. "Cada modalitat requereix de 'tempos' i horaris diferents dels necessaris per a l'esquí", ha apuntat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. Un cop la tasca d' identificació estigui enllestida i s'especifiquin les modalitats que podrien acollir-se al model, "ho traslladarem a Educació, que són els que donen les eines i adapten els horaris dels professors", ha afegit la ministra.

El model de l'Esport Estudi ha estat un dels objectius en l'àmbit esportiu marcats pel ministeri en la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports d'aquest dimecres. Igual que el desenvolupament de nous criteris públics i ajustats al rendiment esportiu per a les beques ARA. Després d'haver-les concedit i d'haver escoltat les demandes de les federacions, "pensem que és el moment d'analitzar-les", ha dit Riva, "potser la propera convocatòria hi haurà una primera modificació". La ministra no ha determinat si la dita modificació serà definitiva o no, a l'espera de "donar-nos el temps de reflexionar en un nou exercici".

Jocs dels Petits Estats

Riva ha anunciat un programa de preparació dels esportistes de cara als Jocs dels Petits Estats del 2021 que acollirà el Principat, així com la millora de les instal·lacions on se celebraran. En aquest sentit, i tenint en compte que el centre esportiu dels Serradells i l'Estadi Comunal Joan Samarra són dues de les ubicacions que han d'estar preparades per a la competició, "hem de reconfirmar amb el conseller d'Esports i la cònsol major els ' timings' amb els que compten i que ens informin de com avancen els treballs", ha explicat la ministra. En el cas dels Serradells, és molt probable que les obres estiguin enllestides, però no és així amb la segona instal·lació. "El comú va fer un acte de responsabilitat podent licitar els treballs perquè es demoressin el menys possible", ha dit, "però encara no tenim un calendari".

Llei del mecenatge esportiu i cultural

Amb l'objectiu d'afavorir la col·laboració d'entitats privades en l'àmbit de l'esport i la cultura, el ministeri treballarà en l'elaboració d'una llei de mecenatge esportiu i cultural per "bonificar les empreses que tenen aquesta responsabilitat social". Una pràctica amb la qual ja compten moltes federacions, combinant-la amb els ajuts públics. Amb la llei es busca un "efecte crida perquè una empresa se senti interpel·lada i vulgui destinar-ho a les entitats en comptes de fer-ho a la caixa general", ha afegit.

El text estarà vinculat a la modificació de l’impost de societats, tot i que encara no està clar si hi haurà una modificació de la legislació fiscal o “una llei de mecenatge que farà incidència en la llei de societats”, ha explicat Riva. La intenció és que la suma de les entitats culturals i esportives amb un privat “es tingui en compte en el moment de fer la declaració i que aquesta generi una deducció”.

Durant la comissió s'han tractat els principals eixos en l'àmbit de l'esport de cara als pròxims quatre anys. Línies que passen per analitzar el model i les funcions de la Fundació de l'esport; acompanyar als esportistes d'alt nivell tant en l'esport professional com en la posterior integració laboral; potenciar el metge especialista en medicina de l'esport referent i desenvolupar el servei nacional de medicina de l'esport; impulsar formacions universitàries en l'àmbit del turisme, l'esport i la muntanya; regular les titulacions i professions de l'esport; fer més sostenibles les instal·lacions esportives a través del projecte ECOTERM-FEDA; col·laborar en la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona-Pirineus i dur a terme el desenvolupament reglamentari de la Llei de l'esport.