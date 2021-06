Gallardo redueix la polèmica de la llei d'actius digitals a un tema “estètic”

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha indicat que la problemàtica sorgida al voltant de la contractació del despatx d'advocats Cases & Lacambra per a fer treballs d'assessorament al voltant de la proposició de llei dels actius digitals és purament "estètica i de forma" i ha assegurat que no li preocupa que aquesta situació pugui restar capacitat a l'hora d'atreure inversió. De fet, ha comentat que es tracta d'una situació interna de país entre els criteris que hi pot haver dels grups parlamentaris de l'oposició. "Em preocuparia que no fóssim capaços entre tots de treure el millor text possible", ha remarcat Gallardo assegurant que han d'aconseguir que la proposició de llei sigui la més sòlida i doni les màximes garanties possibles.

Així, Gallardo ha assegurat que l'objectiu de l'executiu en la recerca d'aquests informes és contribuir a fer la millor llei possible i aportar informes al respecte. "El Govern intenta aportar elements que puguin servir per millorar el text i fer-lo el més segur i consistent jurídicament", ha declarat. Evidentment, ha volgut deixar clar que no s'han de confondre els rols i, en aquest sentit, ha matisat que el Govern simplement ha volgut complementar i aportar informació important per a un text que és "cabdal i complex". D'aquesta manera, el titular d'Economia ha remarcat que aquesta problemàtica sorgida són batalles polítiques internes que "s'esvaeixen el dia que el text està aprovat".

De fet, Gallardo ha reiterat que seria una llàstima que podent aportar aquests informes, no es fes. Tot i així, ha manifestat que tot és millorable. "Hem de veure si ens hem equivocat i que no es torni a produir" i ha afegit que "segurament estèticament, els noms i els moments es podien haver tramitat d'una altra manera".

Amb aquest objectiu, el ministre considera vital que el text final sigui el millor possible per tal que ofereixi seguretat jurídica, que no limiti l'arribada d'aquest tipus d'activitat i que tingui un marc legal homologable i de transparència per trencar tòpics al voltant d'aquest sector. "Ni la tecnologia 'blockchain' ni els actius digitals han de ser una font econòmica opaca", ha manifestat, assegurant que és un sector que permet tenir un cert control i que s'ha d'aconseguir que vinguin empreses que s'instal·lin al país i que el sector financer aposti per aquesta tecnologia perquè sigui una font d'ingressos. Aquesta nova proposició de llei ha de permetre diversificar el model econòmic del país i "hem detectat els actius digitals com una de les claus", ha comentat.