L'executiu atribueix l'augment d'adjudicacions directes a l'emergència sanitària

Andorra la VellaEl Govern reconeix que el percentatge d'adjudicacions directes durant el 2020 i el 2021 potser ha estat superior al d'altres èpoques a causa de la Covid-19. "Estem en una situació d'emergència sanitària" i l'executiu no es podia permetre que "per la compra d'elements i material sanitari haguéssim de fer un concurs públic", ha declarat el ministre portaveu, Eric Jover, a les preguntes formulades pels mitjans de comunicació posteriors a la roda de premsa del consell de ministres després que el grup parlamentari socialdemòcrata en mostrés preocupació.

En resposta, Jover ha comentat que si des del PS han pogut mostrar aquesta preocupació és gràcies a la informació facilitada des del Govern, i ha insistit en el fet que l'adjudicació directa és un element previst a la llei que està acotat i que en cap cas vol dir que no estiguin controlades ni siguin transparents. A més, ha indicat que la intervenció general verifica que es compleixin els criteris d'adjudicació directa. "No hi veig cap problemàtica" i l'important és "complir la legalitat vigent", ha remarcat, afegint que a mesura que es vagi normalitzant la situació, hi hauria d'haver una reducció d'aquest tipus d'adjudicacions.

L'assessorament sobre els actius digitals no ha suposat cap cost

D'altra banda, el portaveu de l'executiu ha assegurat que el fet de deixar sense efecte el contracte d'assessorament relacionat amb la proposició de llei dels actius digitals, no ha generat cap cost per l'administració. De fet, el contracte preveia una clàusula de rescissió per acord entre les dues parts, i des del Govern agraeixen el posicionament de l'empresa "que van entendre que la polèmica que generava la contractació no afavoria a ningú" i van accedir a no demanar cap indemnització per les tasques ja començades.