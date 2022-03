El Govern posposa la reducció del termini per obtenir la nacionalitat perquè no ho creu necessari per a la integració

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 23 de març de 2012, va ser notícia...

El Butlletí del Consell General publica, aquest divendres, el criteri desfavorable del Govern a la proposició de llei per reduir el termini d'obtenció de la nacionalitat per naturalització. Els arguments que s'exposen són que la integració de les persones no depèn tant de l'accés als drets polítics com dels drets econòmics, que ja es contemplen al projecte de llei d'obertura econòmica. Tot i així, s'afirma que s'entén i es comparteix la voluntat d'avançar cap a una major cohesió de la societat andorrana, i que la voluntat no és ajornar el debat de la nacionalitat de manera indefinida, sinó vincular-lo a l'aproximació d'Andorra a la Unió Europea.

El Govern exposa en el seu criteri sobre la proposició de llei per reduir el termini per obtenir la nacionalització per naturalització, que entén la voluntat d'anar cap a una major integració de la societat andorrana. Tot i això, apunta que per aconseguir-ho hi ha altres mecanismes ja existents com el sistema educatiu, la creació de riquesa i oportunitats professionals, la xarxa d'entitats esportives i socioculturals, la qualitat dels serveis públics i el caràcter solidari de la seguretat social. És per això que considera erroni vincular la integració social només a l'accés a la nacionalitat.

En aquest sentit, també s'apunta que un dels passos que ha donat el Govern per garantir aquesta integració és el projecte de llei d'obertura econòmica, que concedeix els drets econòmics a tots els residents des del primer moment. Aquesta modificació implica que 'es desproveeix la nacionalitat andorrana de qualsevol contingut econòmic' tal com s'indica en el text.

D'altra banda, el Butlletí del Consell General d'aquest divendres també publica l'admissió a tràmit del projecte de llei de crèdit extraordinari per pagar costos d'impostos indirectes del Centre de Tractament de Residus durant l'execució de les obres i que no estaven inclosos en el cost de construcció. La quantitat del crèdit que es demana és de 299.140,50 euros i es finançaria amb altres partides pressupostàries de Turisme i Medi Ambient.