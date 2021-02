El Govern torna a pagar les hores extra als funcionaris

Andorra la VellaEl Govern ha deixat sense efecte l’establiment de les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la suspensió de la retribució de les hores extraordinàries del personal de l’administració general. Això suposa que els treballadors podran tornar a percebre les hores extres amb efectes retroactius des de l’1 de gener d’aquest any, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Des de l’executiu es fa constar que la decisió presa l’any passat arran de la crisi provocada per la Covid-19 era “una mesura excepcional i transitòria” i, per tant, amb la publicació d’aquest decret es deixen sense efectes les mesures que es van dictar l’abril de l’any passat.

Cal destacar que els càlculs de l’executiu eren que aquestes mesures suposessin un estalvi d’un milió d’euros corresponents a la remuneració de les hores extres, un import al qual calia afegir una reducció de les despeses d’uns 500.000 euros corresponents a formacions i altres despeses.