Els grups encomanen al Govern la llei d'infermeria, millores al transport públic i una taula per debatre el model fiscal

Andorra la VellaEls grups parlamentaris han aprovat aquest divendres sis propostes de resolució a través de les quals encomanen al Govern la redacció de la llei d'infermeria i de professions sanitàries; la millora del transport públic tot atenent a la unificació tarifària o la millora d'horaris i impulsar el pla de mobilitat; crear una taula per abordar el debat i la reforma del marc tributari; impulsar un projecte d'acompanyament per a la digitalització de les empreses i l'adaptació dels processos de selecció de personal per la plena igualtat de les persones amb discapacitat.

Els grups parlamentaris havien presentat un total de dotze propostes de resolució, tres des dels grups de la majoria, set per part del grup parlamentari socialdemòcrata, una per part de Tercervia+Unió Laurediana+Independents i una altra de la consellera general no adscrita, Carine Montaner que ha comptat amb les signatures dels consellers socialdemòcrates Jordi Font i Joaquim Miró, ja que se'n necessiten tres per poder presentar una proposta de resolució.

Les de la majoria, l'adaptació dels processos de selecció de personal; la de l'impuls a les millores al transport públic i la digitalització de les empreses han estat aprovades per assentiment, així com la de Terceravia per crear, en el termini d'un mes, una taula entre el Consell General, el Govern i els comuns per abordar el debat i la reforma del marc tributari. També han rebut el vistiplau del conjunt de la cambra parlamentària les propostes del grup parlamentari socialdemòcrata perquè abans d'acabar el primer semestre del 2022 el Govern redacti els projectes de llei d'infermeria i de les professions sanitàries i que s'impulsi el pla de mobilitat, en aquest cas abans de finals del 2022. En canvi, la proposta de Montaner que abans del 2021 se signi el conveni d'Oviedo i que abans del primer semestre del 2022 estigui redactat i entrat a tràmit el projecte de llei de bioètica ha estat rebutjada per la majoria, ja que tal com ha comentat la consellera liberal Eva López "no té sentit encomanar" al Govern que signi el conveni d'Oviedo quan els treballs per fer-ho ja estan iniciats i també quan ja es té un esborrany del text de bioètica que es podria presentar aviat al Consell General. I en el rebuig de les propostes del PS ha estat molt present l'argument que es feia tenint en compte que responien al discurs del president del grup parlamentari, Pere López, fet d'acord amb el plagi del programa de Más País.

Així, tot i que el PS l'havia retirat, des de la majoria s'ha criticat la proposta que posava sobre la taula augmentar el pressupost de Cultura fins que representi un 2% del total del pressupost del Govern. D'aquesta manera, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha manifestat que avui en dia aquest 2% "ja se supera amb escreix" i, per tant, la iniciativa del PS era "poc ambiciosa". D'aquesta manera ha manifestat que el que no es podia fer era acceptar la proposta, ja que suposaria "fer passes enrere" i ha recordat que ja s'està en un 1,93% estrictament en el ministeri de Cultura, però que cal afegir a aquesta xifra el que altres ministeris destinen també a l'àmbit cultural, com per exemple Territori o Afers Exteriors, a més d'Andorra Turisme. "És un mimetisme de reivindicacions de fora", ha manifestat Costa que ha afegit que "calen polítiques des de l'òptica de país", referint-se al plagi.

Quant a la proposta de canvis en la Constitució per actualitzar-la sota un prisma verd i ecològic, defensada per la consellera socialdemòcrata Judith Salazar, ha estat rebutjada pels vots en contra de la majoria, tres abstencions de Terceravia i els vots favorables de Montaner i el PS. El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha manifestat que aquesta proposta es basava en la iniciativa d'acord verd "importat" i que en lloc de dir "proposat pel PS" haurien d'haver dit "de Más País". Els ha exposat que si hagués estat un examen haurien "suspès" o una prova esportiva, "desqualificats". Ha afegit que no sap si havien tingut en compte "la constitució d'un altre país" en fer la proposta, ja que la Carta Magna d'Andorra ja contempla aquesta vessant mediambiental i els ha advertit: "No podem importar a Andorra, fer un copiar-enganxar, altres programes polítics" d'altres indrets.

També ha estat rebutjada amb el mateix recompte que l'anterior la proposició del PS relativa a explorar la conveniència i la viabilitat per fer arribar ferrocarrils fins a Andorra. En aquest cas el conseller liberal Marc Magallón ha tornat a incidir que aquesta proposta es feia d'acord amb l'acord verd que "'s'ha evidenciat" que té "moltes similituds" amb les propostes de Más País i per tant, des del punt de vista formal, no ho veuen amb bon ull. D'altra banda, però, els ha recordat que el Govern ja treballa des de fa temps en propostes per a la millora de la mobilitat.