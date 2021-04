Grynspan: “Estem molt feliços de poder celebrar una cimera que serà històrica”

CanilloLa secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha destacat aquest dimarts el reconeixement dels països de la regió iberoamericana cap Andorra pel que fa a l'organització de la cimera en la situació de pandèmia actual. En declaracions a l'ANA, ha definit el treball del Principat durant aquest temps com a "professional, seriós, constant i amb un alt grau de compromís". La dirigent, a més, s'ha felicitat perquè l'esdeveniment pugui ser una realitat, i ha assegurat que "aquesta cimera serà històrica", ja que es podrà dur a terme tot i les dificultats organitzatives i aquelles que han aparegut de forma sobrevinguda.

Grynspan també ha posat en relleu que "Andorra ha fet un treball excepcional" en l'organització de la 13a Trobada Empresarial Iberoamericana. "Vull adreçar una felicitació a la ministra Ubach i expressar-li l'estima de tots els països en aquests moments", ha dit. A més, també ha destacat el paper del Govern i del conjunt de la ciutadania i empresaris del país, els quals han dut a la pràctica un full de ruta durant la pandèmia i han aconseguit no sortir-se del guió. "Crec que hem arribat a la cimera molt enfortits, però hauria pogut estar a l'inrevés", ha reconegut.

Rebeca Grynspan destaca el paper d'Andorra

De cara a la celebració de la Cimera de caps d'Estat i de govern, la secretària general Iberoamericana ha recordat que s'aprovarà una declaració que parla de forma directa sobre l'accés a les vacunes, un fet "fonamental per a tots els països per poder sortir de la crisi" de la Covid-19. La declaració també parlarà sobre com instaurar sistemes universals a nivell de salut i de protecció social a tots els països de la regió, ja que molts d'ells no disposen d'aquestes garanties.

A més a més, les màximes autoritats faran especial èmfasi als "temes de recuperació", ja que aquesta "ha de ser la cimera de la recuperació". També s'abordaran qüestions relacionades amb la transició ecològica, que esdevé "una gran oportunitat" en aquest moment, la societat digital, l'equitat (per evitar les desigualtats) i, finalment, les aliances publicoprivades.