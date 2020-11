La regió iberoamericana tractarà els avenços i els reptes en la lluita contra el coronavirus

Els coordinadors nacionals i els responsables de cooperació dels 22 països que conformen la Conferència Iberoamericana mantindran una reunió extraordinària els dies 24 i 25 de novembre per preparar la trobada de ministres d’Afers Exteriors que Andorra acollirà, també de manera virtual, a finals de mes. Entre altres qüestions, durant les dues jornades de treball, coordinadors i responsables treballaran i perfilaran la declaració que serà elevada a la reunió extraordinària de ministres d’Afers Exteriors per abordar la pandèmia del dia 30 de novembre.

Les sessions donaran continuïtat a la III Reunió de Coordinadors Nacionals i de Responsables de Cooperació que va tenir lloc el 6 i 7 de juliol, on es van abordar possibles solucions associatives per fer front a la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19. En aquest sentit, s’avaluaran les accions dutes a terme a la regió durant aquests mesos per combatre els efectes que ha tingut el coronavirus i es compartiran les experiències dels diferents països. En especial, es farà una anàlisi aprofundida de la importància de la innovació en el panorama actual de la pandèmia, com a element estratègic i transversal per combatre els seus efectes. En aquest sentit, s’incidirà en l’encert que s’hagi apostat per una reorientació dels treballs previs a la XXVII Cimera de caps d’Estat i de Govern que Andorra acollirà el proper 22 d’abril, focalitzant l’atenció en el potencial que té la innovació per fer front als reptes que ha fet aflorar la pandèmia.

Cal recordar que ‘Innovació per al desenvolupament sostenible: Objectiu 2030’ va ser el lema escollit per la Presidència Pro Tempore andorrana com a marc conceptual per impulsar l’activitat de la Conferència Iberoamericana durant el seu mandat. En el context de la pandèmia del Covid-19 aquest lema va ser complementat amb ‘Iberoamèrica enfront el repte del coronavirus’ per tal de reorientar les prioritats de l’activitat de cooperació entre els països de la regió cap a la lluita contra la pandèmia, posant així de relleu la necessitat d’aplicar la innovació com un element clau per a la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental també en temps de crisi global.