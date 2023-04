La incompleta clàusula Alís permet a Espot cancel·lar el pacte amb liberals

EncampEl pacte entre demòcrates i liberals tenia tota una sèrie de clàusules que establien els termes en el qual s'havien de desenvolupar les accions de cadascun del partit durant la campanya. Les primeres negociacions es van trencar per la negativa dels demòcrates d'Encamp de fer una llista on fos present Sergi Alís. Aquest escull es va superar posteriorment, segons les fonts del partit consultades, però l'amenaça d'Alís de fer campanya contra els demòcrates a Encamp va portar a establir una clàusula que obligava els liberals a no intentar fer perdre la candidatura taronja encampadana.

Específicament es va citar com a condició que Sergi Alís, visiblement molest pel vet demòcrata, no es posicionaria contra la llista de Torres i Martisella. En cas que això tingués lloc el pacte quedava suspès i en mans de Xavier Espot que podia llavors decidir si el mantenia o el cancel·lava. Va ser una tempestuosa reunió dels liberals la que va provocar que Alís s'enfadés també amb altres membres del seu partit, f fes el tuit demanant el vot per al PS a Encamp i fos expulsat de l'executiva. I els liberals incomplien, tot i no ser la voluntat de la majoria sinó d'Alís pel seu compte, el pacte. A partir d'aquell moment, tot ha quedat en mans d'Espot.