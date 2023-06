Els Jocs dels Petits Estats del 2025, la prioritat de Cabanes

Andorra la VellaEl nou secretari d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, considera que la prioritat de la cartera esportiva són els Jocs dels Petits Estats que se celebraran al país el 2025. Ho ha manifestat en declaracions a la premsa en el marc del jurament dels nous càrrec del Govern, on ha indicat que la competició, que serà organitzada pel Comitè Olímpic Andorrà, implica a tot el país i moltes disciplines esportives, federacions i comuns, per la qual cosa, ha considerat, "és un repte que tinc amb lletres vermelles apuntades sobre la taula".

En relació amb la renovació de les instal·lacions a l'estadi comunal per acollir els Jocs dels Petits Estats, el secretari d'Estat ha apuntat que s'analitzaran els espais designats per a cada esport i es durà a terme una valoració del seu estat per concretar quines intervencions són necessàries. En aquest sentit, i preguntat per la necessitat d'habilitar un estadi pel FC Andorra, Cabanes ha remarcat que avui dia aquesta qüestió "no és una prioritat absoluta", tot i que ha assenyalat que s'hi està treballant i serà un tema que es tractarà el juny del 2024.

Per la seva banda, el nou secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge, Jordi Pui, ha posat de manifest el treball que s'està duent a terme des del ministeri entorn de les polítiques d'habitatge perquè "els ciutadans d'Andorra puguin tenir un habitatge a preu assequible dintre de les nostres possibilitats". D'aquesta manera, s'ha mostrat favorable a continuar impulsant iniciatives publicoprivades per continuar treballant en polítiques que beneficiïn a la població i ha apostat per buscar terrenys urbanitzats a les parròquies "que puguin afavorir la construcció d'immobles publicoprivats d'una manera més àgil".

Tanmateix, en relació amb la proposta de la Confederació Empresarial Andorrana per fer un pla sectorial d'infraestructures per implantar pisos, ha considerat que no és prioritari i s'ha d'estudiar en paral·lel a les apostes de col·laboració publicoprivades. Preguntat pel propietari que s'ha desdit de concórrer al concurs públic per impulsar habitatge a preu assequible, el secretari d'Estat ha tornat a explicar que tot i que en un primer moment va mostrar el seu interès, "finalment ha trobat una opció que satisfeia millor els seus interessos i ha decidit no continuar amb el procediment".

Al seu torn, Joan León, qui torna a liderar la secretaria d'Estat de Justícia i Interior, ha indicat que una de les prioritats de la cartera és el nou codi de procediment penal, que es preveu que estigui "treballat i amb un projecte consensuat" durant la primera meitat de la legislatura. "La modificació ens ha d'ajudar al fet que els procediments siguin més àgils", ha dit. També ha fet el punt sobre la implantació del pla de xoc a l'Administració de Justícia per descongestionar la situació de col·lapse que viu avui dia.

La nova secretaria d'Estat d'Afers Socials, Ester Cervós, ha apuntat que entre les línies vermelles de la cartera es troba la modificació de la llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, la qual ha avançat que ja es troba quasi finalitzada i només és necessari "fer alguna reunió amb les associacions per acabar-ho de confirmar i donar el vistiplau". A més, ha refermat el treball transversal que s'està duent a terme al Govern amb la problemàtica de l'habitatge.

Josep Antoni Bardina, qui torna a liderar la secretaria d'Estat d'Educació i Universitats, ha celebrat el seu retorn "als orígens on vaig començar" amb la voluntat de donar solució als reptes i projectes importants que es plantegen pels pròxims quatre anys. Així doncs, ha indicat que al llarg del mes de juliol es planificarà el curs vinent i els treballs a fer durant la legislatura. "La urgència és poder continuar la bona feina que s'ha fet al ministeri, continuar els projectes que s'havien iniciat i, si és possible, millorar-los, i engegar noves iniciatives", ha asseverat, tot afegint que, des del seu punt de vista, "el ministeri d'Educació ha de ser la cartera que no provoqui molts canvis, però que vagi sempre a millorar".

Preguntat per la futura residència universitària, ha afirmat que es tirarà endavant durant aquesta legislatura i ha recordat que s'ha adjudicat l'obra de l'ampliació de la Universitat d'Andorra als arquitectes. "La residència ha de donar cobertura a aquesta ampliació de la Universitat d'Andorra com a universitat pública que tenim al país", ha manifestat.

Per la seva banda, el secretari d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha apostat per continuar la línia seguida durant la passada legislatura entorn de la inversió estrangera, "prioritzant aquella que aporti valor afegit a la nostra economia" i tirar endavant la llei al voltant d'aquesta qüestió que finalment es va quedar al calaix. Finalment, Mariona Cadena, secretaria d'Estat d'Igualtat, ha posat en relleu que la primera fita serà el desplegament de la llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

Respecte a la possibilitat d'igualar el permís de naixement per a ambdós progenitors, ha indicat que "s'està estudiant i requereix una reflexió" i ha exposat que s'està treballant amb el departament de Treball per abordar la qüestió de la bretxa salarial.