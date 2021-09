Jover demana “racionalitat” al projecte opositor al centre Grifols d'Ordino

Andorra la VellaEncara amb la càpsula audiovisual -del gat que emmalaltia al voltant d'un laboratori i que infectava els habitants d'un territori- a la retina i aprofitant l'avinentesa de l'acte que se celebra aquest mateix dimecres a Ordino, el ministre portaveu, Èric Jover ha demanat “racionalitat” a les persones que hi ha darrera aquest projecte que s'oposa a la instal·lació d'un laboratori de la farmacèutica Grifols a la parròquia.

El dirigent ha assenyalat que cap dels ponents que aquest vespre han d'intervenir a Ordino s'ha posat en contacte amb el Govern per requerir informació sobre el projecte. Jover ha insistit en la “voluntat clara del govern de respondre tots els dubtes que es vagin generant. Serem transparents i rigorosos. Demanem que si se genera debat, que sigui constructiu i es faci des de l'objectivitat i la racionalitat. Alguns vídeos que s'han intentat viralitzar estan molt faltats de racionalitat”, ha argumentat Jover, per afegir que el futur laboratori de Grifols “evidentment que no posa en perill la societat”.