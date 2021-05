L'oposició lamenta que la remodelació del Govern posa en dubte els reptes de futur i l'atribueixen a "qüestions polítiques"

Andorra la VellaLes crítiques per part dels partits de l'oposició a la remodelació de l'estructura del Govern arran de la dimissió de Verònica Canals no s'han fet esperar. Tant el Partit Socialdemòcrata (PS) com Terceravia han lamentat que la reforma "no ajuda a tirar endavant tots els reptes que té el Govern", i més tenint en compte que els canvis se succeeixen a mitja legislatura. En aquest sentit, Susanna Vela ha alertat que "són uns canvis que comprometen i posen en perill una sèrie de projectes que per a nosaltres són importants", com és el cas de la reforma de la Funció Pública, que aviat ha d'entrar a tràmit parlamentari però que, a parer seu, "hauria d'estar ja aprovada".

La consellera general socialdemòcrata ha afegit que també es veurà compromès tot l'àmbit relacionat amb la igualtat, ja que deixarà de ser una competència assumida per una secretaria d'Estat per passar a "diluir-se en un ministeri que és molt potent", el qual, a banda d'Igualtat, assumirà les funcions d'Afers Socials i Joventut, liderades per Judith Pallarés. És per això que Vela ha assegurat que "potser hauria sigut més senzill" cercar una persona que assumís la vacant que deixa Canals a Turisme i "evitar així tota la reestructuració". Tot i això, ha reconegut que potser el cap de Govern, Xavier Espot, "no tenia tantes persones que estiguessin disposades a formar part de l'executiu a mitja legislatura i amb uns reptes de futur tan importants".

Tanmateix, ha posat en relleu la probabilitat que es tracti d'un canvi que contribueixi a pacificar DA, però, tot i així, "és una reestructuració que no aporta cap valor nou", més enllà de la incorporació de Trini Marín. En aquest sentit, ha manifestat no saber "el que podrà aportar" l'excònsol d'Escaldes-Engordany. "Ens ha sobtat la creació del ministeri d'Administracions Públiques", el qual "no entenem quines seran les seves funcions" ni "quines secretaries d'Estat es desenvoluparan". En relació amb la unió d'Ordenament Territorial i Habitatge, una cartera que assumirà Víctor Filloy, la consellera ha dit que es tracta d'una agrupació "una mica forçada", posant l'accent en què la qüestió de l'habitatge hauria de comptar amb un ministeri propi.

Al seu torn, el conseller general de Terceravia, Joan Carles Camp, ha dit que "si plega Canals, el que caldria en un Govern de coalició seria suplir el seu lloc buscant un especialista en turisme", assegurant que "s'aprofita tota aquesta conjuntura per fer un canvi general en tot l'organigrama del Govern, i això ens preocupa". El conseller ha aprofitat per desitjar encerts a Marín perquè "no serà fàcil", i ha criticat que, tenint en compte el model d'estat econòmic d'Andorra "no és l'hora de fer política acontentant els uns i els altres per les qüestions que sigui".

És per això que ha reivindicat que si les carteres ministerials actuals no funcionaven, "potser s'haurien d'haver remodelat abans", i no pas quan "portem dos anys de legislatura". Respecte de com queda definida la cohesió de Govern amb la nova estructura, Camp ha explicat que "el que ens preocupa és que no es resolguin els problemes i s'acontenti a diferents sectors per un tema polític d'intentar aguantar el Govern fins a les pròximes eleccions".

La visió dels partits de l'oposició contrasta substancialment amb els pensaments expressats per part de la majoria. El president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, ha reconegut que el ministre Torres "és una persona molt preparada i la cartera de Turisme encaixa molt bé amb la seva personalitat". Quant a la remodelació general, "pensem que s'ha fet amb aquest criteri de buscar les persones idònies per cada ministeri", ja que Filloy, que assumirà les funcions d'Ordenament Territorial, ja té formació i passat professional que concorden amb les seves noves competències.

En el cas de Pallarés, ha dit que "pot fer molt bé les tasques de serveis socials" perquè és una ministra "dedicada a les persones", i pel que fa a Marín "és una molt bona incorporació", ja que després d'haver assumit durant vuit anys el càrrec de cònsol major "pot fer un vincle molt maco i una tasca molt propera amb els comuns del Principat". A banda, cal recordar que Marín es va mostrar desfavorable al Govern de coalició, i tot i reconèixer-ho, el conseller demòcrata ha dit que "dos anys després s'ha vist que el pacte funciona i va molt bé", per la qual cosa la incorporació de Marín també camina en aquest sentit.

A l'últim, el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha destacat que la remodelació del gabinet ministerial és una "decisió personalíssima del Govern" i ha volgut agrair la feina de Canals "en un moment complicadíssim en què s’han hagut de fer molts esforços per revitalitzar" el sector i ha subratllat que la ministra hagi "estat al peu canó". També ha volgut "felicitar Trini Marín" una persona que ha dit que "com a escaldenc" coneix "molt bé" i n'ha destacat que és "molt bon fitxatge". Pel que fa a la resta de ministre que agafen noves competències n'ha valorat "la seva capacitat" i s'ha mostrat convençut que els canvis permetran tirar endavant tot un seguit de projectes fins a finals legislatura.