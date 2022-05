Liberals escollirà cap de llista el 29 de maig

Andorra la VellaEl Comitè Executiu Nacional de Liberals ha decidit aquest dimarts a la nit que el congrés extraordinari que servirà per escollir el cap de llista de la formació a les properes eleccions generals se celebrarà el diumenge 29 de maig a les 17 hores en una ubicació encara per determinar.

La reunió també ha servit per delimitar les regularitzacions dels afiliats que només es podran remuntar fins a l’any 2020. D’aquesta manera, l’Executiva ha acordat que el punt de partida per a la regularització seran les 132 persones que apareixen en el llistat depurat i verificat l’any 2019. A partir d’aquí, només es podran regularitzar, és a dir, posar-se al corrent de pagament, aquelles persones que apareguin en aquest llistat i no estiguin al corrent de pagament, que segons les últimes dades són 34 militants.

Seran només aquests militants, els quals actualitzant la seva situació i pagant les quotes del 2020 i 2021, podran tenir dret a vot al Congrés del pròxim diumenge 29 de maig. Aquesta mesura no s’aplicarà a la resta de militants que hagin estat anteriorment al partit, ja que en el cas que optin regularitzar la seva situació, tindran sis mesos de carència per poder votar al Congrés de Liberals com es fa amb els nous afiliats.

Finalment, l’Executiva també ha decidit que el vot només es podrà delegar per causa justificada, tal com contempla el reglament del partit per al procediment d’elecció de candidats.