Liberals va a l'oposició

Andorra la VellaLiberals d'Andorra ha decidit no acceptar l'oferta de Demòcrates per formar part del pròxim Govern i anirà a l'oposició. La formació dirigida per Espot els ha oferit un ministeri i una secretaria d'estat, cosa que no ha resultat suficient per al partit de Jordi Gallardo i Josep Cabanes, que ha estimat més oportú no entrar en el nou executiu sota aquestes condicions. Víctor Pintos quedarà, en conseqüència, com a conseller no adscrit durant aquesta legislatura, com ha estat el cas de CarineMontaner durant la darrera.