López qualifica "d'incapaç" la diplomàcia andorrana

Andorra la VellaEl president de la comissió legislativa de Política Exterior (PS), Pere López, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per expressar el parer dels socialdemòcrates respecte a les contradiccions en mobilitat entre Andorra i Catalunya. "Ho valorem amb molta preocupació perquè tot això està tenint conseqüències econòmiques molt importants per al país", així com per al teixit productiu i les finances públiques. "Estem assistint a una incapacitat de la nostra diplomàcia que és més que evident", ha dit tot just ha finalitzat la intervenció de la ministra, Maria Ubach, a la comissió legislativa de Política Exterior que s'ha celebrat aquest dijous al Consell General.

López ha criticat també que "Andorra encara no té un relat construït sobre com ha d'actuar" en termes de mobilitat. Després que Ubach hagi reconegut que la problemàtica sorgeix en una frontera internacional, des del PS s'ha reiterat que les negociacions s'han de dur a terme amb Madrid. És més, el conseller socialdemòcrata ha reconegut que aquesta situació "no es pot resoldre tancat en un despatx" i, per aquest motiu, ha instat al cap de Govern, Xavier Espot, a iniciar "una interlocució al més alt nivell". "No pot estar tancat al seu despatx fent publicacions a les xarxes socials criticant les decisions" de la Generalitat, ha sentenciat.

El conseller de l'oposició ha continuat el relat assegurant que "això que està succeint és a conseqüència del que ha passat els darrers anys. Els governs de DA, a diferència de les propostes del PS, han menystingut les relacions internacionals, el multilateralisme i la participació activa d'Andorra en els organismes internacionals", ha conclòs.