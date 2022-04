Macron no es veu favorit i recorda les votacions del Brexit i Trump

ParísArriba l'hora de la veritat. Aquest diumenge Emmanuel Macron i Marine Le Pen s'ho juguen tot a cara o creu. Les últimes enquestes publicades aquest divendres –està prohibit publicar-ne el dia de reflexió– apunten a la tendència dels últims dies: el president ha augmentat el seu avantatge davant la candidata d'extrema dreta. Els sondejos atorguen entre un 53% i un 57% a Macron i entre un 47% i un 43% a Le Pen, un avantatge per al candidat a la reelecció més gran que fa 12 dies, quan va començar la campanya de la segona volta. Aleshores algunes enquestes auguraven una victòria de Macron per la mínima.

Tot i que el president ha ampliat la distància amb la líder de Reagrupament Nacional, no es pot descartar un accident que porti Le Pen a l'Elisi. Macron encara no es veu vencedor, no confia en els sondejos, i ha fet una crida aquest divendres als electors a acudir a les urnes per frenar l'extrema dreta. "Les enquestes no són les eleccions", ha advertit. El candidat a la reelecció ha recordat que els sondejos no van vaticinar ni el "sí" al Brexit del referèndum britànic ni la victòria de Donald Trump com a president dels Estats Units. "Poques hores abans del Brexit, milions de persones donaven per fet que guanyaria el no i no van creure necessari anar a votar. El mateix va passar amb l'elecció de Trump. L'endemà molts es van despertar amb un disgust", ha afirmat.

En l'últim dia de campanya, els dos candidats han entrat en el cos a cos. Davant el populisme que exhibeix Le Pen presentant-se com "la candidata del poble" i intentant treure's l'etiqueta d'extrema dreta, Emmanuel Macron ha volgut desemmascarar la seva rival. "L'operació formidable de transformisme que ha fet la ultradreta aquest últim mes i aquests últims anys és haver fet creure que serà partit de la gent –ha afirmat Macron en una entrevista a BFMTV–. No! És la candidata d'un clan, l'hereva d'una aventura familiar. És el vuitè cop que un Le Pen es presenta a les eleccions presidencials".

"Macron o França"

Le Pen, que diumenge es presenta a la seva tercera elecció presidencial i, probablement, l'última, no ha encaixat bé les crítiques de Macron i ha tornat al seu habitual llenguatge groller i una certa agressivitat verbal. "Que em menyspreï a mi se me'n fot. Però que menyspreï els francesos, que els maltracti, que els tracti, com ha fet, amb menyspreu, amb arrogància, és inadmissible", ha reblat. La líder d'extrema dreta ha tornat a adreçar-se als electors per defensar que el vot de diumenge serà per escollir entre "Macron o França". Amb tot, guanyi o perdi, Le Pen ha assegurat que ha fet "la campanya que desitjava".

De cara a diumenge, alguns mitjans de comunicació han demanat el vot per a Macron per evitar que Le Pen es mudi a l'Elisi. El diari Libération, considerat d'esquerres, critica Macron en un editorial publicat aquest divendres per algunes de les seves mesures "antisocials" i "lliberticides". Però admet que només un vot "massiu" per a Macron servirà per frenar l'extrema dreta i planteja l'elecció com un "referèndum antifeixista". Per al diari, que Marine Le Pen guanyi l'elecció voldrà dir que França tindrà "una presidenta xenòfoba i revisionista climàtica". "Davant d'una eventual victòria de l'extrema dreta a França, no és possible abstenir-se, és impossible votar en blanc. Ens cal votar per Macron", reclama.

Aliança d'esquerres

Els partits d'esquerra, perdedors de la primera volta, ja miren cap a les eleccions legislatives del juny. Després de la desfeta de les presidencials, ara el líder de La França Insubmisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, aposta per una aliança d'esquerres per aconseguir una majoria dels escons a l'Assemblea Nacional. Mélenchon, tercer a la primera volta amb un 22% dels vots, està liderant les converses –encara informals– per presentar una candidatura única entre la seva formació, el partit dels Verds (EELV), el Partit Comunista (PCF) i els anticapitalistes (NPA).

"Les discussions avancen millor del previst", ha assegurat l'insubmís. El líder de l'esquerra radical aspira a ser nomenat primer ministre si la unió d'esquerres aconsegueix ser majoritària a l'Assemblea. En aquest cas, hauria de conviure un govern liderat per l'esquerra amb Macron com a president del país.

Si el president és reelegit diumenge, el primer ministre, Jean Castex –i amb ell tots els seus ministres en bloc–, dimitirà en els pròxims dies. És una dimissió "de cortesia", un gest habitual quan hi ha l'elecció presidencial. Posteriorment, Macron haurà de nomenar un nou primer ministre i un nou govern, tot i que el president ha assegurat que esperarà uns dies, que necessita almenys una setmana "de transició". Depenent de les majories que surtin de les legislatives, el president es podria veure obligat a tornar a canviar el govern a l'estiu si no obté la majoria parlamentària. Castex, en canvi, no dimitirà ara si la guanyadora de l'elecció presidencial és Marine Le Pen.