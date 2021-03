Medi Ambient ja té "gairebé acabats o en curs" els 28 punts de la declaració d'emergència climàtica

Andorra la VellaLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha comparegut aquest dimecres al davant de la comissió legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient per rendir comptes sobre la implementació de la declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica. Ha manifestat que dels 28 punts que recollia aquell document aprovat per unanimitat del Consell General el mes de gener de l’any passat “gairebé tots estan acabats o en curs” i ha afegit que només faltaria el “paquet” de mesures lligades a l’aigua, que es preveuen per al 2023. Entre els projectes més immediats, ha detallat l’impuls a la llei d’economia circular i la llei òmnibus per a la pràctica agrícola i ramadera; un reglament de contaminació lumínica; o un treball per crear una mena d’aplicatiu que serveixi per donar més informació sobre el consum dels vehicles, una mena d’etiquetatge com el que es fa servir als edificis o als electrodomèstics. A més, també es vol impulsar un estudi sobre la viabilitat de reduir la incineració de residus.

D'aquesta manera, en matèria de residus, tal com s'ha esmentat, la intenció de Medi Ambient és que el text sobre l'economia circular, del qual ja es té un avantprojecte, pugui entrar a tràmit parlamentari en aquest període de sessions. La ministra ha recordat que la llei pretén prevenir la generació de residus prohibint, per exemple, els plàstics d'un sol ús o promovent el consum d'aigua de l'aixeta en detriment de l'embotellada. Ha manifestat que s'ha treballat amb els diferents sectors per "consensuar-la al màxim" i que aviat estarà enllestida. Pel que fa a la recomanació recollida a la declaració que es compti amb més contenidors, Calvó ha manifestat que en el marc del nou Pla nacional de residus s'obrirà una reflexió ja que igual el que cal és apostar per sistemes de recollida diferents als actuals i no tant per posar més contenidors. També ha explicat que es durà a terme un estudi sobre la viabilitat de reduir la incineració de residus, un aspecte que ha puntualitzat que no hauria d'afectar la producció de calor a través de la xarxa en què treballa FEDA.

Pel que fa a la mobilitat, ha explicat que s'està treballant una estratègia de mobilitat i que també està en marxa un estudi sobre la viabilitat d'altres mitjans de transport sostenibles. Es continua fomentant la mobilitat elèctrica a través del programa Engega i continua el treball del Govern amb FEDA per incloure a l'aplicació Mou_T_B informació sobre els autobusos comunals, els aparcaments i altres aspectes com el vehicle compartit. A més, ha destacat que en el marc de l'objectiu de facilitar cada vegada més informació al consumidor es va treballar en el reglament sobre l'etiquetatge a l'edificació i ara es vol fer una mena d'aplicatiu per "homogeneïtzar la informació que donen els concessionaris" sobre els vehicles, de tal manera que sigui "més pedagògica". Per això, ha detallat, es pensa en una mena d'etiqueta com la que es fa servir a l'edificació o als electrodomèstics i que faci la informació "més accessible" als consumidors.

Pel que fa a l'energia, la ministra ha fet referència a l'impuls de l'autoconsum i quant a la implementació del pla sectorial d'infraestructures energètiques ha posat en relleu que a banda de les inversions que té previstes FEDA, com un parc fotovoltaic a Grau Roig, aviat s'enllestirà un reglament de concessions perquè el sector privat també pugui impulsar algunes instal·lacions. A més, s'està ultimant un reglament sobre la contaminació lumínica que determinarà, per exemple, els paràmetres per a l'enllumenat públic o els rètols dels establiments comercials.

Quant a agricultura i ramaderia, la ministra ha destacat que s'han recollit les propostes del sector i que la voluntat seria que de cara a l'estiu es pogués entrar a tràmit el text, que encara es troba en "confecció". També s'ha dotat de més diners les ajudes per a les pràctiques ramaderes i agrícoles.

La ministra també ha detallat que es vol impulsar la segona fase del pla sectorial d'infraestructures verdes i enllestir l'estratègia nacional del paisatge abans de l'estiu. Pretenen també arribar al 100% dels escolars en el projecte escoles verdes i fomentar la participació ciutadana en els diferents aspectes relacionats amb el medi ambient. Sobre aquesta qüestió, el conseller socialdemòcrata Roger Padreny li ha recordat el rol exemplar de l'administració.

El fons verd i la taxa d'hidrocarburs

Calvó també ha detallat la dotació del fons verd amb la taxa de tinença de vehicles i amb el futur impost sobre els carburants. Precisament sobre aquesta taxa ha estat qüestionada pel president de la comissió, Oliver Alís, que ha mostrat la seva preocupació per l'impacte que pugui tenir aquesta taxa en la competitivitat del sector i en l'economia de les famílies. Calvó ha reiterat que aquest impost estava proposat a la declaració d'emergència climàtica que van aprovar els consellers i ha afegit que serà una taxa progressiva, especialment pel que fa al gasoil de calefacció, que és el que més pot afectar les famílies, i ha recordat que amb el que es recapti amb l'impost es fomentarà el transport públic. També ha incidit en el fet que en els darrers "deu anys" Espanya i França han tingut una gran pressió fiscal sobre els hidrocarburs mentre que a Andorra no ha sigut i, per tant, creu que malgrat que s'apliqui aquesta taxa el sector no perdrà la competitivitat respecte dels països veïns, un aspecte que la ministra ha subratllat a preguntes del conseller de Ciutadans Compromesos Raul Ferré. El fet que Alís manifestés que ara hi haurà turistes que ja no ompliran el dipòsit, ha provocat que la presidenta suplent de demòcrates, Mònica Bonell, i també la ministra li hagin manifestat que esperen que els turistes vinguin pels molts atractius que ofereix el país i la Calvó ha tornat a defensar que hi haurà diferencial amb els països veïns.