Més de 140.000 euros per als estudis sobre l'aeroport

Andorra la VellaFins a 141.359 euros és el que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) i el Govern han invertit en els treballs previs per avaluar la viabilitat d’un aeroport a la zona de Grau Roig. Tal com consta en les respostes que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, dona al conseller socialdemòcrata Roger Padreny, i que surten publicades aquest dilluns al Butlletí del Consell General, la Cambra de Comerç hi ha destinat 117.359 euros, mentre que el Govern ha invertit 24.000 euros.

D’aquesta manera, tal com es detalla a la resposta sobre els recursos destinats, la CCIS ha abonat entre els anys 2019 i 2020, 33.000 euros a l’empresa Navblue i 69.051 euros a CGX Aero. També consta que ha pagat 15.307 euros a l’empresa Jilophi. Cal destacar, en aquest sentit, que l’associació de bancs ha col·laborat en el primer estudi amb una aportació de 7.590 euros. Pel que fa al Govern, ha encarregat uns estudis de viabilitat a l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI) que tindran un cost de 29.000 dòlars, és a dir, uns 24.000 euros.

Aquest estudi encarregat pel Govern a l’OACI, tal com consta en les respostes, té per objectiu valorar qualitativament aspectes com l’operativitat general del projecte, la capacitat d’atreure aerolínies convencionals, el dimensionament, el compliment de les normatives de l’OACI i l’EASA, i les desviacions de les pràctiques internacionalment acceptades. També es posa en relleu que serà aquesta anàlisi, juntament amb la de l’Autoritat Aeronàutica Andorrana, les que serviran per “decidir si tècnicament és viable el projecte presentat (per la Cambra) o bé si cal aturar l’estudi respecte d’aquest emplaçament”. Per tant, concreta el ministre, fins que l’OACI no lliuri aquestes valoracions, el Govern “no pot pronunciar-se en cap sentit” i també s’afegeix que “tan bon punt” disposin d’aquests informes els compartiran no només amb la Cambra sinó també amb la ciutadania.

I precisament sobre l’opinió ciutadana, Padreny demana al ministre si és previst consultar la ciutadania sobre aquest projecte. A la qual cosa, Gallardo no tanca la porta i posa en relleu que “es valorarà si escau o no aquesta possibilitat només en cas que s’acabi dictaminat que tècnicament és un projecte viable, la qual cosa es desconeix a dia d’avui”. Des de l’executiu es defensa, com ja han fet en altres ocasions, que es considera “oportú” valorar “qualsevol projecte vinculat al desenclavament geogràfic” del país.