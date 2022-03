Rússia bombardeja la torre de telecomunicacions i anuncia "atacs de precisió" sobre Kíev

Enviada especial a Lviv (Ucraïna)Les imatges de la torre de televisió de Sarajevo bombardejada el 1995 per

Russians are destroying the Kyiv TV Tower.

They are trying to cut us off from communications. pic.twitter.com/ppi264K5Jf — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) 1 de marzo de 2022

Rússia ha demanat als residents de Kíev que marxin de les seves cases i ha anunciat aquesta ofensiva en un comunicat del ministeri de Defensa rus, que ha advertit del que sembla el seu assalt definitiu sobre la capital d'Ucraïna, després que un comboi de tropes russes de fins a 60 quilòmetres hagin estat avançant en les últimes hores cap a la ciutat. "Urgim els ciutadans ucraïnesos involucrats en les provocacions nacionalistes contra Rússia i també els residents de Kíev que viuen a prop d'estacions elèctriques que abandonin les seves cases", diu el comunicat.

En la sisena jornada de la invasió russa a Ucraïna, el focus està sobre Khàrkiv, la segona ciutat del país, i Kíev, la capital, que es preparen per resistir els assalts de les tropes de Vladímir Putin, que estan intensificant els atacs. L’exèrcit rus ha atacat a primera hora d’aquest matí amb míssils la seu de l’administració regional de Khàrkiv, a la plaça Maidan, i edificis residencials del centre de la ciutat. Els míssils han provocat almenys 10 morts i 35 ferits, segons l'assessor del ministeri de l'Interior ucraïnès, Anton Heràsxenko. Alhora, s’adreça cap a Kíev un comboi militar rus de 60 quilòmetres, substancialment més llarg del que s'havia reportat ja aquest dilluns. Les imatges d’un satèl·lit de l’empresa nord-americana Maxar Technologies han captat les tropes de Rússia a la ciutat d’Ivànkiv, al nord de Kíev, aproximant-se cap a la capital.

Khàrkiv, la segona ciutat més poblada d’Ucraïna, i ubicada a l’est del país, a uns 35 quilòmetres de la frontera amb Rússia, ja havia rebut un bombardeig en un barri residencial aquest dilluns, que havia ocasionat diversos morts i desenes de ferits. Després d'aquest nou atac aquest dimarts al matí, Khàrkiv estaria envoltada de tropes russes, segons ha assegurat l'alcalde, Ihor Terekhov, en conversa telefònica amb el Washington Post. Les zones residencials han sigut i estan sent molt castigades pels coets russos. L'edifici del govern regional ha quedat destruït en bona part per l'impacte d'un míssil i, segons Terekhov, els vehicles blindats de les tropes russes arriben a la ciutat "des de diferents direccions".

El ministre d'Afers Exteriors d'Ucraïna, Dmitró Kuleba, ha demanat més sancions internacionals a Rússia després dels atacs amb míssils a Khàrkiv, els quals definit de "bàrbars". Kuleba ha dit que Putin és incapaç de trencar Ucraïna, que "comet crims de guerra per fúria i assassina civils innocents" i que "el món pot i ha de fer més".

Pel que fa a la possible arribada de les tropes russes a la capital d’Ucraïna, el president del país, Volodímir Zelenski, ha assegurat que la defensa de la ciutat és la màxima prioritat. “Si protegim Kíev, preservarem l'estat. Kíev és el cor del nostre país. Ha de lluitar i lluitarà. Aquesta és una guerra popular”, ha dit Zelenski. Però la realitat és que l'aclaparadora força de les tropes russes en nombre i armes és cada cop més evident, com demostra el comboi de diversos quilòmetres de vehicles militars. I les tàctiques que utilitza Moscou són cada cop més brutals, amb un ús d'artilleria molt intensiva que no cessa fins que les tropes garanteixen el control de les ciutats.

Zelenski ha denunciat que Rússia és un “estat terrorista” i ha qualificat l’atac a Khàrkiv de “crim de guerra” en una ciutat pacífica. “Zones residencials tranquil·les. Sense instal·lacions militars. Desenes de testimonis oculars demostren que no es tracta d'una sola explosió falsa, sinó de la destrucció deliberada de persones. Els russos sabien on estaven disparant", ha dit Zelenski. El fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha obert una investigació sobre la invasió de Rússia després de dir que creia que hi havia "bases raonables" per creure que s'havien comès crims de guerra o crims contra la humanitat a Ucraïna.

Mentrestant, Rússia ha deixat clar que continuarà amb la guerra fins que assoleixi els seus “objectius”, ha advertit el ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú. “El que és important per a nosaltres és protegir Rússia de l’amenaça militar creada per Occident, que intenta utilitzar el poble ucraïnès en la lluita contra el nostre país”, ha assegurat Xoigú, citat per l’agència russa Interfax.

Bombardeig constant a una ciutat portuària

Més enllà de Khàrkiv i Kíev, els atacs de Rússia també han arribat a altres zones d’Ucraïna. L'alcalde de Mariúpol, Vadim Boitxenko, ha explicat que aquesta ciutat portuària del sud del país està sota un bombardeig constant de l’exèrcit rus que ha matat civils, ha deixat molts ferits i ha danyat la infraestructura, a part de destrossar altres edificis, com ara habitatges i escoles. "Ens estan colpejant amb artilleria, ens estan bombardejant amb míssils, ens estan colpejant amb forces aèries", ha dit Boitxenko.

També al sud d’Ucraïna, Rússia està assaltant des d’aquesta mitjanit la ciutat de Kherson, de gairebé 300.000 habitants. L’alcalde, Igor Kolikhaiev, ha advertit que l’exèrcit rus havia muntat un punt de control a l’entrada de la ciutat, que ha bloquejat dues carreteres i que avança des de l’aeroport. A més, uns 70 militars ucraïnesos han mort en un bombardeig de les tropes russes a la base militar d'Okhtirka, a la regió de Sumi, al nord-est d'Ucraïna, segons ha anunciat el cap de l’administració regional, Dmitro Zhivitski, a Facebook.