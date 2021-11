Montaner formalitza el partit que presidirà: Andorra Endavant

Andorra la VellaAndorra compta des d’aquest dijous amb una nova formació política, després que la consellera general no adscrita, Carine Montaner, hagi formalitzat davant de notari l’acte fundacional i els estatuts d’Andorra Endavant. Un cop entrada a tràmit tota la documentació, informa la formació en nota de premsa, el ministeri d’Interior haurà d’aprovar els estatuts i fer constar el partit de nova creació dins del registre de partits polítics.

S’anuncia que els membre fundadors d’Andorra Endavant seran els membres de l’executiva del partit: Carine Montaner en serà la presidenta; Noemí Amador, professora d’anglès de 2a ensenyança del sistema educatiu andorrà, la vicepresidenta; i l’empresari Marcos Monteagudo, el secretari general.

La formació defensarà “la llibertat de les persones com a dret fonamental malmès en aquest període Covid, dret que defensarem a capa i espasa”, la participació ciutadana “anomenada també democràcia participativa per tornar a donar el poder al poble andorrà fomentant referèndums freqüents sobre les qüestions essencials de país”, la responsabilitat “amb una llei de responsabilitat política”, “la transparència veritable, la separació de poders, via una reforma profunda per garantir la independència de la justícia” i “la meritocràcia fomentant mecanismes per evitar l’amiguisme massa present en l’administració pública”.

El repte d’Andorra Endavant, afegeixen, “és servir el poble andorrà. Volem una Andorra forta i justa”, ha manifestat Montaner.