Montaner insta Govern a “ser transparent” i dir si els ingressats a la UCI estan, o no, vacunats

Andorra la VellaCarine Montaner, consellera general no adscrita, ha formulat aquest dilluns la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma escrita. Segons la consellera, cal tenir en compte que “en les compareixences públiques dels mesos anteriors, el ministre de Salut informava obertament sobre l’estat de vacunació de les persones a la UCI precisant que 'no estaven vacunades', argument que recolzava el discurs del ministre 'tothom s’ha de vacunar'; i que, segons la consellera “el missatge vinculat pel ministre de salut que les 'vacunes', considerades com a teràpies gèniques per algunes eminències internacionals, 'impedien desenvolupar una forma greu de la malaltia provocada pel virus'.

Montaner afegeix que “totes les mesures de discriminació dels no vacunats via la posada en marxa del passaport sanitari i les condicions laborals demanades per a algunes empreses que volen obligar les persones a vacunar-se amb vacunes experimentals, malgrat els advertiments de l’OMS que diu als Estats que cal anar molt en compte amb les decisions massa dràstiques com la d’obligar a vacunar-se i que aconsella als Estats de respectar els drets fonamentals de les persones”. I que les recomanacions del Consell d’Europa insten els Estats a no discriminar els no vacunats,

Per tot plegat, la consellera pregunta a l'Executiu si “vol aixecar el secretisme respecte a l’estat de vacunació de les persones ingressades a la UCI per tal d’informar degudament la ciutadania del que està passant?”.