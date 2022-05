Montaner vol saber les intencions del Govern amb l'única oferta rebuda per l'heliport

Andorra la VellaLa consellera general no adscrita, Carine Montaner, vol saber si finalment el Govern acceptarà l'única oferta rebuda per l'heliport o bé declararà el concurs desert tenint en compte la previsió d'incorporar un complex hoteler al projecte, un fet que inicialment no es contemplava al plec de bases. Segons recorda la consellera a través d'un comunicat, al començament del concurs hi va haver fins a 40 empreses internacionals interessades, malgrat que finalment només una empresa del país es va presentar.

Després de preguntar a experts en la matèria, Montaner assegura que això es deu al fet que es tracta d'un "projecte car i poc rendible", sobretot tenint en compte la zona d'implantació de l'heliport al pla de la Caubella, a Pal. Aquest fet, per tant, "explicaria que l'única empresa que va presentar una oferta va incloure en el projecte un complex hoteler que no es contemplava en el plec de bases".

D'altra banda, la consellera general no adscrita també vol saber quines són les "traves administratives" que van impedir la construcció de l'heliport a Fontaneda (Sant Julià de Lòria) l'any 2018. Aquest projecte, segons exposa, estava previst lluny dels nuclis urbans i permetia l'entrada i sortida d'helicòpters via territori espanyol, fet que afavoria que els veïns de la zona no haguessin sentit cap soroll una vegada la instal·lació hagués estat en marxa.