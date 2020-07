Un nou positiu eleva a set els casos de Covid-19

L'estudi de contactes, realitzat arran del lleuger rebrot de coronavirus originat en una obra d'Escaldes-Engordany, ha permès detectar un nou cas. Segons ha detallat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, aquest contagi se suma als sis ja coneguts i no presenta gravetat, per la qual cosa l'hospital Nostra Senyora de Meritxell segueix sense acollir cap cas de Covid-19. "Sembla que, de moment, el brot està força restringit i s'ha pogut controlar adequadament", ha explicat Jover, tot assegurant que "continuarem estant molt a sobre de la situació". Amb aquest nou positiu, el nombre de casos totals se situa en 862, dels quals 7 són actius. El nombre de recuperats continua sent de 803 i les defuncions es mantenen en 52.

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, el titular de Finances ha recordat que "el Govern continua treballant en el pla per reforçar els processos de cribratge" per tal de detectar més ràpidament nous contagis i així "evitar possibles rebrots". D'aquesta manera, ha confirmat que la coordinació amb les administracions situades més enllà de les fronteres andorranes segueix activa, de la mateixa manera que es va fer durant la primera fase de la pandèmia, però ha reconegut que, "en moments de contagi comunitari", es fa molt difícil "detectar l'origen" d'un brot.

D'altra banda, Jover ha recordat que serà aquest dijous quan entri en funcionament l'stop lab ubicat a la caserna de Bombers de Santa Coloma i, tot i no tenir dades concretes, ha explicat que "el personal que destinarem dependrà de les demandes que es rebi". Així, en funció del volum de cites prèvies sol·licitades s'establirà el nombre de persones que hi treballaran amb la voluntat de reduir el temps d'espera dels interessats. Tampoc ha especificat durant quant temps estarà habilitat aquest servei, ja que com en altres ocasions es tracta d'una "mesura evolutiva" que variarà en funció de les peticions que vagin arribant. El que està clar és que es tracta d'una eina que permetrà a l'executiu activar-la o desactivar-la quan ho cregui oportú, així com dotar-la de més o menys efectius.

Pel que fa a les sancions que es poden interposar a la ciutadania per no dur la mascareta, una mesura obligatòria des d'aquesta mitjanit, Jover ha detallat que no només la policia podrà fer-ho, sinó que també comptaran amb aquest poder els inspectors del ministeri de Salut. Si la sanció ha d'anar dirigida a un turista, se li aplicarà el mateix "procés sancionador", tot i que no haurà de fer front al pagament al moment. Tot i això, ha explicat que en el moment de l'entrada de turistes, se'ls informa dels canvis que ha pres Andorra en aquest sentit i de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta. Així, el Cos de Policia està acabant de tancar els protocols interns necessaris per iniciar aquesta "tasca dissuasiva", que està previst que es posi en funcionament a partir d'aquest dijous.