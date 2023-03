Pere López: “No es pot fer política sense diàleg”

Andorra la VellaPere López torna a col·locar-se com una de les primeres opcions per esdevenir cap de Govern i acabar amb l'hegemonia demòcrata. Aquesta vegada, però, sota l'aliança del Partit Socialdemòcrata (PS) i Socialdemocràcia i Progrés d'Andorra (SDP).

Quants anys té?

51 anys.

Quin és el seu símbol del zodíac?

Balança.

On va néixer?

A Escaldes-Engordany.

Quina és la seva parròquia de residència?

Andorra la Vella, però també he viscut a la Massana.

Quin és el nombre de germans/es i quin lloc ocupa? Té fills/es?

Tinc una germana i jo soc el germà gran. Tinc dues filles.

Quina és la professió dels seus pares?

Els meus pares han estat comerciants i també s'han ocupat de tenir cura dels fills i de la casa.

Quina és la seva professió?

Economista.

Quins estudis té?

Soc llicenciat en ADE. També vaig fer un postgrau en auditoria de comptes i un màster en direcció de la qualitat.

Té alguna mascota?

Sí, dues gates.

Quines són les seves aficions principals?

El cinema i les sèries, però també m'agrada fer esport, veure espectacles i participar en esdeveniments esportius.

Quin va ser el seu primer cotxe i quin condueix de manera habitual actualment?

El meu primer cotxe va ser un Lancia Y10 i en l'actualitat condueixo un Range Rover Evoque.

Què l'ha impulsat a implicar-se en la política activa?

La veritat és que tant el desig de canviar i millorar les coses, com la frustració i enuig que em produeix veure com determinats interessos particulars passen per sobre de l'interès general.

Què el va animar a presentar-se com a candidat a cap de Govern?

Sentir que el país es troba en un moment clau i que o arriba el canvi polític o no sé pas com acabarem.

Què és Andorra per vostè?

Un país meravellós i fantàstic i ple de bona gent que alguns s'estan venent i carregant.

Què és el primer que faria si arriba al despatx de la 3a planta?

Convocar el pacte d'estat de l'habitatge per començar a trobar solucions al problema i posar fre a l'especulació actual.

Què és el primer que trobaríem a la seva taula del despatx de cap de Govern?

Alguna foto d'algun viatge o sortida amb les meves filles.

Acabi la frase: 'No es pot fer política sense...'

Diàleg.