Petició per incloure els trastorns mentals i les addiccions al circuit de la CASS

Andorra la VellaUna de les peticions fetes al Govern per part dels grups parlamentaris és dotar el Servei de Salut Mental dels recursos econòmics i humans suficients abans que acabi l'any per poder fer front a l'increment dels casos, tal com explica RTVA. Aquesta demanda s'inclou en la proposta d'acord aprovada la setmana passada al Consell General. Una altra petició és incloure els trastorns mentals i les addicions en els circuits habituals de la CASS i millorar la coordinació entre ministeris relacionats amb aquesta problemàtica de salut pública.