Pintat retreu a Montaner assabentar-se del seu nou projecte polític per la premsa

Andorra la VellaJosep Pintat, líder de Terceravia, ha comparegut aquest dimarts a peu dret davant del Consell General, en una roda de premsa convocada d'urgència per mirar d'apagar el foc generat aquesta passada nit, amb la decisió de la fins ara consellera del seu grup parlamentari, Carine Montaner, d'abandonar la formació i anunciar un projecte de creació d'un nou partit polític d'àmbit nacional.

La renúncia de Montaner, segurament, no ha agafat del tot per sorpresa els dirigents de Terceravia, que, en boca de Pintat, han dit “respectar” la seva decisió. “Tenim un full de ruta marcat i si algú no es troba còmode, i vol marxar, doncs no passa res”, ha dit el líder de la formació conservadora, qui, a més, ha negat que hi hagués “descoordinació” entre la consellera i el partit.

Pintat sí que ha reconegut “desavinences” darrerament amb la consellera general, que romandrà a la cambra legislativa com a 'no adscrita', i li ha retret haver-ho anunciat a través d'un comunicat difós a les seves xarxes socials. “Però bé, s'ha fet així, i s'ha de respectar”, ha admès el dirigent.