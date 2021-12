Fer política sobre l'avortament amb "unitat, discreció i prudència"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que l'informe sobre l'avortament planteja un mètode per despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs basat en la "unitat, la discreció i la prudència temporal", tot seguint la mateixa fórmula que es va establir per pactar la Constitució el 1993. Ho ha indicat aquest dijous durant la sessió de Consell General responent a les preguntes de la consellera general Judith Salazar del grup parlamentari Socialdemòcrata, a qui finalment ha qüestionat si estarien disposats a acceptar aquest mètode. "De moment ni unitat, ni discreció, ni prudència. Em pregunto si vostès accepten aquest mètode, ja que fins al moment no han exemplificat cap de les tres coses", ha assenyalat el líder de l'executiu.

En aquest sentit, i davant les reiterades preguntes de la consellera socialdemòcrata en relació amb l'opinió del Govern i els grups que li donen suport al possible encaix constitucional de l'informe, Espot ha posat de manifest que, encara que consideri que l'informe està "molt ben fonamentat", la institució que ha d'avalar "la constitucionalitat és el Tribunal Constitucional", i ha asseverat que "hem de ser molt prudents" a l'hora de concloure que l'opinió de dos lletrats de prestigi sigui, o no, constitucional. A més, ha comentat que l'informe estableix una salvaguarda "important", que "les possibles solucions han de trobar un encaix institucional".

El líder de l'executiu ha ressaltat i recordat la necessitat de preservar "l'estructura institucional" del país, demanant als socialdemòcrates que tinguin en compte "tots els elements i les derivades", exposant que la posició del Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, envers aquesta qüestió "és molt clara". En resposta al president del PS, Pere López, qui ha assenyalat que Vives li havia transmès que en tot moment respectarà el dret a decidir del poble andorrà que figura a la constitució, Espot ha exposat que els caps d'Estat "poden renunciar en qualsevol moment a la seva condició" i "si plega un, també ho fa l'altre perquè la figura és indivisible". I ha posat en relleu que estan disposats a assentar-se i tractar la possible despenalització de l'avortament d'una manera "pausada i discreta, fora dels focus mediàtics", però ha asserit que "ni aquest govern, ni els grups parlamentaris que donen suport a la majoria, posaran en risc la nostra estructura institucional, la qual ens ha permès 800 anys de pau, llibertat i independència".

Per cloure amb el punt, el cap de Govern ha manifestat que durant la visita que durà a terme dilluns vinent al Sant Pare Francesc I, a la Santa Seu, no tractarà la despenalització de l'avortament al Principat, tot assenyalant que es tracta d'una trobada de "cortesia" i no hi ha ordre del dia. Tanmateix, ha indicat que si finalment es debat i té potestat per traspassar la informació, la farà arribar.