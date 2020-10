"El principal actiu d'A2 Security consisteix en la seva cartera de clients", diu el Govern

“El principal actiu d’ A2 Security consisteix en la seva cartera de clients, que posa a disposició del ministeri de Presidència, Economia i Empresa”. Aquest és l’argument que dona l’executiu qüestionat sobre quin és el currículum i la trajectòria de l’empresa de Toti Garcia que ha estat contractada per l’executiu per atreure inversió estrangera.

Així, a respostes a un seguit de preguntes formulades des del grup parlamentari socialdemòcrata, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, es reitera en el que ja va dir en seu parlamentària: que l’empresa era contractada per la seva experiència. Així, destaca que la cartera d’A2 Security es compon d’empreses, “provinents majoritàriament dels sectors tecnològic i immobiliari, el turisme, els esports i la biotecnologia, entre altres, així com per contactes institucionals i empresarials a Espanya, França, els Estats Units, Israel, Rússia, Costa Rica, Mèxic, l’Argentina i el Brasil, entre altres”.

També es posa en relleu que en la seva tasca d’intermediació i anàlisi en la inversió estrangera l’empresa es coordina amb Actua per tal que aquesta entitat pugui “seguir alguns dels dossiers que l’empresa A2 Security presenta al ministre. Aquesta relació es produeix tant directament com a través de la secretaria d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació”, s’afegeix.

A l’últim també es justifica la contractació directa en base a la llei de contractació pública.