El PS clama pel diàleg social per solucionar els dubtes de la població arran de la Covid

Andorra la VellaEl partit socialdemòcrata ha proposat al Govern que aposti pel diàleg social, articulat pel Consell Econòmic i Social, per tal de solucionar la incertesa de la població davant les baixes mèdiques per la Covid-19. La vocal del Comitè Executiu, Judith Salazar, ha recomanat que s’habiliti alguna mena d’eina, com per exemple una bústia, que permeti a la societat manifestar les seves queixes o incidències amb l‘objectiu d’exposar les seves dificultats i evitar més confusió a l’hora de notificar la seva situació.

Salazar també ha afegit que cal un esforç del Govern i asseure’s amb tots els agents implicats amb la finalitat de prendre mesures consensuades amb les persones que estan patint les conseqüències de la variant Òmicron en primera persona. Per altra banda, si això no es fa així, és lògic que les decisions no siguin sòlides i causin disfuncions, en especial pel que fa a les baixes laborals, que en un principi eren considerades com a accident de treball i que ara ho són com a malaltia comuna. “La solució ha de venir del consens, de l’escolta activa de la gent afectada, empresaris i treballadors, i el Govern ha de prendre mesures havent escoltat tots els agents econòmics i socials per tal que es tinguin en compte les conseqüències econòmiques que això suposa”, ha indicat.

El primer secretari, Gerard Alís, ha subratllat que amb la situació actual és necessària més actuació en l’impacte social i econòmic, un fet que no s’està duent a terme i que està provocant situació de patiment en el benestar de molts treballadors. Alís ha destacat que les baixes per la Covid-19 es cobren actualment a partir del quart dia i que posteriorment suposa una pèrdua d’ingressos important pels assalariats, que a més s’agreuja en el cas de contactes de casos positius, com poden ser pares i mares amb infants que s’han de quedar aïllats a casa per contagis de Covid a la seva classe.

Pel que fa a les empreses, el PS ha subratllat que han rebut queixes de moltes d’elles que es troben amb més de la meitat de la plantilla de baixa, fet que els suposa un problema per poder realitzar la seva activitat, a banda de la “situació poc clara” que hi ha actualment sobre qui ha d’assumir aquesta baixa momentània del treballador. Alís també ha destacat que cal fer és incentivar els recursos que es tenen en l’oficina Covid i aconseguir la coordinació d’aquests. En aquest sentit, el primer secretari del PS ha posat com a exemple els endarreriments en les notificacions de les TMA, ja que moltes persones que es feien la prova s’han trobat que no rebien cap resultat i tampoc tenien un canal que funcionés adequadament al qual adreçar-se.