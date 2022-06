El PS demana pel comitè d’empresa d’RTVA

Andorra la VellaLa presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata i consellera general, Judith Salazar, ha entrat a Sindicatura unes preguntes escrites sobre el delegat de personal i el comitè d’empresa de Ràdio i Televisió d’Andorra.

La consellera socialdemòcrata ha sol·licitat conèixer qui és el delegat dels assalariats o els membres del Comitè d’empresa de la parapública i quan van ser nomenats, vist que els articles 107 i 108 de la Llei 31/2018, de 6 de desembre, de relacions laborals obliga a les empreses que comptin amb una plantilla d’entre 11 i 30 treballadors a tenir un delegat de personal i, en cas de superar els 30 treballadors, a tenir un Comitè d’empresa.

Salazar també ha demanat que, en cas que no s’hagin promogut eleccions en el sí de l’empresa, quines mesures ha pres la direcció d’RTVA,SA per donar compliment a la disposició final primera de la Llei, que disposa que “en el sí de les empreses s'han de convocar eleccions per designar els delegats dels assalariats i els membres del comitè d’empresa en el termini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei”.