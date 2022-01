El PS insisteix en demanar pel procés de selecció per la plaça de cap de l’àrea de salut mental

Andorra la VellaLa consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat aquest dilluns una demanda d’informació a Sindicatura sobre el procés de selecció per a cobrir la plaça de Cap de l’àrea de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. La consellera ja va sol·licitar la informació anteriorment i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es va comprometre en seu parlamentària a entregar-la, tot i que aquest fet encara no s’ha produït. Per aquest motiu, Vela ha insistit de nou en demanar tota la documentació relativa a aquest procés.