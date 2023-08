El PS vol reduir els anys per a la nacionalitat i vot de residents a les comunals

Andorra la VellaLa presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha defensat en la seva ponència a Prada de Conflent sobre participació política que "en una societat en la qual només tenen dret de sufragi un terç de la seva població, els seus representants polítics no tenen la suficient legitimitat moral per desenvolupar la seva tasca sota un criteri de justícia democràtica". Per aquest motiu ha apuntat que la rebaixa de les condicions d'accés a la nacionalitat, permetre la doble nacionalitat o el vot dels residents en les eleccions comunals sota criteris de reciprocitat, "podrien ser eines desitjables per començar a lluitar contra la manca de representativitat política d'una societat molt més plural que la classe política que la representa".

Salazar ha celebrat que en el cas del col·lectiu de les dones "tant el sufragi actiu com el passiu està força ben resolt al nostre país". I també ha subratllat que s'estiguin aconseguint bones representacions prèviament a l'establiment de quotes. No obstant això, "la incorporació tardana de les dones a l'esfera política, fruit d'un sistema social patriarcal, fa que haguem d'estar molt actius en la tasca de la destrucció dels rols i estereotips de gènere", ha assegurat. Quant al col·lectiu de les persones amb discapacitat, ha destacat que malgrat els drets obtinguts tant en el sufragi actiu com en el passiu cal "continuar avançant" i advoca pel sufragi electrònic.