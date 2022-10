Quins són els candidats a Cap de Govern a les pròximes eleccions?

Andorra la VellaLa presentació en societat del partit de Carine Montaner 'Andorra Endavant' i els contactes que està mantenint l'excònsol d'Ordino Enric Dolsa per poder tancar una nova formació han completat l'increïble escenari polític nacional amb fins a deu llistes amb candidatura nacional. És pràcticament impossible que els deu moviments acabin en la sortida de la cursa electoral, però en aquests moments hi ha fins a deu potencials aspirants a Cap de Govern. Fins i tot podria ser que fossin onze si Eusebi Nomen (Andorra Sobirana) torna a provar sort en un dels seus projectes d'última hora dels quals en les dues ocasions no ha assolit els objectius.

Hi ha deu formacions que en algun moment han manifestat que volen presentar llista nacionals als propers comicis. El llistat de partits i candidats seria el següent: Demòcrates (Xavier Espot), Socialdemòcrates (Pere López), Liberals (Josep Maria Cabanes), Terceravia (Josep Pintat), Acció- exliberals (Judith Pallarès), Concòrdia (s'espera que sigui Cerni Cairat o Cerni Escalé), SDP (Jaume Bartumeu), Andorra Endavant (Carine Montaner), Unió pel Progrés (Alfons Clavera) i el partit d'Enric Dolsa que encara no té nom. I podria haver-hi l'onzè amb Nomen i la seva Andorra Sobirana que ja es va presentar als últims comicis. En l'última cita electoral van ser set els partits amb llista nacional i aspirant a Cap de Govern, dels quals només repetirien Espot, Lopez, Pintat, Clavera i potencialment Nomen.