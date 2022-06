Els residents gals comencen a votar en la primera volta de les eleccions legislatives

Andorra la VellaAl voltant de 2.500 residents francesos estan cridats novament aquest diumenge per a exercir el seu dret a vot a la primera volta de les eleccions legislatives de França i escollir el seu representant a l'Assemblea Nacional. L'ambaixada francesa ha obert portes a les vuit del matí i les mantindrà fins a les sis de la tarda. En total, són dotze els candidats que es presenten per la cinquena circumscripció, que engloba els ciutadans d'Andorra, Espanya, Portugal i Mònaco.

Entre les principals candidatures a escollir i que seran les que es disputaran la victòria destaca la de Renaud Le Barre, que es presenta per la Nova Unió Popular Ecologista i Social; la candidatura de l'exprimer ministre Manuel Valls per República en Marxa -el partit d'Emmanuel Macron-, i la d'Stéphane Vojetta, expulsat del partit de Macron i substitut de la diputada de la República en Marxa, Samantha Cazebonne.

A hores d'ara la participació presencial a l'ambaixada està sent baixa tenint en compte que els electors també poden votar i internet i per correspondència. Cal recordar que els candidats que passen a la segona volta són els que obtenen almenys el 12,5% dels vots a la seva circumscripció. Poden ser dos, tres o quatre candidats. També es pot donar el cas que en una circumscripció un candidat obtingui en la primera volta més del 50% dels vots, i llavors no cal celebrar una segona volta.

Popularment, les eleccions legislatives a França es coneixen com 'la tercera volta', perquè se celebren només un mes després de les presidencials. El marge és tan curt perquè així el partit del guanyador de les presidencials pugui aprofitar l'impuls de la recent victòria per tenir majoria i evitar la cohabitació –que es dona quan el partit del president no té majoria a l'Assemblea Nacional.