La reunió sobre Grifols, un moment per al 'feed-back' i contacte directe amb la ciutadania

Andorra la VellaAmb la intenció de "fer una reunió informativa en la qual els ciutadans i les ciutadanes des d'una perspectiva de participació i transparència puguin demanar i sotmetre les seves preguntes i dubtes", aquest dimecres se celebra al centre de congressos d'Ordino una reunió de poble en què el cap de Govern, Xavier Espot; el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, donaran explicacions sobre el centre de recerca immunològica de Grifols a la parròquia. El cap de Govern emmarca aquesta reunió en la més absoluta normalitat i defensa que entra dins la voluntat "d'apostar molt més per la transparència i la participació ciutadana, i les reunions d'aquest tipus van en aquesta direcció".

"No vol dir que hi hagi un problema preexistent que ens obligui a fer una reunió sinó que és un projecte important i creiem que requereix la vinculació de la ciutadania, i no hi ha millor manera de vincular-la que tenir-la puntualment i directament informada, és l'objectiu d'aquesta reunió i segurament en farem moltes altres de moltes qüestions que no són polèmiques sinó que són importants per al Govern", defensa Espot, que afegeix que d'aquesta manera hi pot haver "més 'feed-back' i contacte directe" entre els responsables polítics i els ciutadans.

El cap de Govern, Xavier Espot, parla de la reunió sobre el projecte de Grifols

Espot destaca que, tal com es va mostrar en seu parlamentària, i més enllà dels dubtes plantejats per la consellera general no adscrita Carine Montaner, "tothom convé que és un projecte positiu no només per a Andorra i per a Ordino, sinó des d'una perspectiva global per la finalitat que té aquest centre de recerca en immunologia". Al mateix temps, però, diu entendre que hi pugui haver algun "neguit puntual". "Per aquest motiu fem aquesta reunió informativa, per tal d'explicar de primera mà, aquelles persones que entenen molt més que jo, que tots aquests neguits i dubtes es van plantejar amb caràcter previ i ja tenim planificats una sèrie de passos a partir d'ara per posar-hi solucions", destaca Espot.

El cap de Govern considera que amb l'arribada de Grifols s'aconseguirà "obrir un nou sector econòmic que no teníem, que ningú dubta que aporta molt valor afegit en molts termes: riquesa econòmica, cohesió social, atracció de talents..." i remarca que, de ben segur, altres empreses o entitats seguiran "l'estela" de la farmacèutica catalana.