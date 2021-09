Rosa Ferrer supedita qualsevol acord amb DA al contingut del programa electoral

Andorra la VellaFa 10 anys era notícia...

La cònsol major d'Andorra la Vella, Rosa Ferrer, ha dit aquest dilluns que està treballant per presentar una candidatura a les eleccions comunals i que encara és aviat per parlar si es podrà arribar a un acord amb Demòcrates per Andorra (DA) per fer una llista conjunta. En tot cas, Ferrer ha dit que no ho descarta però que tot dependrà del programa electoral 'perquè m'estimo més quedar-me a casa que fer un programa irrealitzable o que no te'l creguis'. La mandatària comunal ha fet aquestes declaracions en una entrevista al programa Ara i aquí.

Rosa Ferrer ha explicat aquest dilluns que des de finals de juliol està treballant amb un grup de gent per elaborar un programa electoral de cara a les eleccions comunals del 4 de desembre. Les trobades són setmanals i hi participen persones independents i companys que com ella han marxat del Partit Socialdemòcrata, que li donen suport per encapçalar una candidatura independent. La cònsol ha destacat que també hi ha exmilitants d'altres parròquies perquè l'objectiu a mig termini és crear un partit polític progressista.

Pel que fa a una possible llista conjunta amb DA, Ferrer ha dit que encara no hi ha res tancat i que no descarta que pugui ser factible, tot i que ho supedita al contingut del programa electoral, perquè 'hem de ser realistes'. En aquest sentit, ha afegit que 'els quatre pròxims anys seran molt durs per als comuns'. Tenint en compte que les llistes electorals s'han de presentar abans del 14 d'octubre, la cònsol major de la capital ha indicat que en dues setmanes se sabrà quina decisió ha pres.