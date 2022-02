El Sipaag defensa que els treballadors públics puguin desenvolupar activitats al sector privat

Andorra la VellaEl Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració General (Sipaag) ha mantingut trobades amb els diversos grups parlamentaris del Consell General per explicar-los les seves propostes de millora del projecte de llei de modificació de la llei de la funció pública. Les propostes concretes que s'han plantejat a les reunions inclouen permetre que els sindicats siguin considerats membres de ple dret als comitès tècnics d'organització i gestió i de selecció, amb veu i vot en aquests comitès per poder exercir les seves funcions de representació i defensa dels interessos dels treballadors. D'altra banda, s'ha posat damunt la taula la possibilitat de permetre que els treballadors públics puguin desenvolupar altres activitats al sector privat sempre que no hi hagi conflicte d'interessos, fomentant així la generació de sinergies positives per a totes les parts.

També s'ha proposat la recuperació del complement d'antiguitat per triennis, que era una de les condicions amb les quals la majoria de treballadors públics va entrar al servei, de la mateixa manera que es comptava amb la possibilitat de la prejubilació als 60 anys amb 30 anys de servei i el 60% del salari. Una altra reivindicació que s'ha traslladat als grups parlamentaris és millorar la jornada de treball per afavorir la conciliació i el benestar social i laboral. Així mateix, s'ha suggerit que es faciliti el retorn d'excedències sense reserva de plaça en l'ordre de prelació per a la provisió de places, i també que es valori la permanència en un lloc de treball com a criteri de provisió de places, o l'opció de presentar-se a mobilitat interna dels interins amb experiència, que compleixin els requisits i que hagin superat concurs públic. Finalment, també s'ha demanat que l'òrgan encarregat d'instruir un expedient disciplinari sigui extern al departament de la persona expedientada per tal de garantir l'objectivitat en el procés.

La Junta del Sipaag ha considerat necessari organitzar aquestes trobades per continuar la tasca de defensar i explicar les propostes principals que no han quedat recollides en el projecte de llei després de treballar-lo amb el Govern. En aquest sentit, la secretària i portaveu del Sipaag, Marta Pujol, ha manifestat que els membres de la junta estan "satisfets d'haver pogut treballar aquesta llei fins al final, d'haver anat a trucar a totes les portes i d'haver persistit en aquesta defensa de les nostres propostes". Així mateix, ha valorat que s'ha tingut una "bona rebuda" per part dels grups parlamentaris, que les converses han estat cordials "i ens han escoltat i demanat aclariments", per la qual cosa des del sindicat es confia que es pugui millorar el text.

Els objectius d'aquestes reunions han estat cercar una entesa amb els responsables de treballar el projecte de llei i presentar-hi esmenes i, en últim terme, millorar les condicions de treball a l'administració mitjançant una llei de la funció pública que sigui aplicable.

La primera d'aquestes reunions va ser el dilluns 7 de febrer amb el grup parlamentari Liberal, i la darrera està prevista el divendres 25 amb Ciutadans Compromesos. També s'ha parlat amb el grup Demòcrata, Terceravia i la consellera no adscrita Carine Montaner, i aquest dijous, dia 24, amb el grup parlamentari Socialdemòcrata. En cada reunió la Junta del Sipaag ha agraït la rebuda, ha exposat els punts del projecte de llei que vol millorar i s'ha posat a disposició dels representants dels grups parlamentaris per si en endavant necessiten més aclariments.